Papegøjetyveri: - Det er fuldstændig meningsløst

Fire papegøjer blev i weekenden stjålet fra Hvorslev Papegøjecenter i Østjylland. Ejeren kalder tyveriet for meningsløst

Først smadrede de træporten, så væltede de den massive dør indtil centreret og til sidst blev der opbrudt låse til ét specifikt bur.

Tyvene har været uelegante men målrettede i deres indbrud natten til søndag, hvor fire jaco-papegøjer blev stjålet.

- Flere papegøjer omkring buret har fået stress af indbruddet, så jeg tør ikke tænke på, hvordan de stjålne papegøjer har det, siger Ole Pless-Schmidt, der har haft papegøjecenteret i over 25 år.

Et håbløst tyveri

Det er ifølge ejeren nogen, der ikke aner noget om papegøjer, der har udøvet tyveriet.

Fuglene koster godt nok cirka 7000 kroner stykket, men det er langt fra de dyreste i burene.

- Det er en populær papegøje, da det er den bedste art til at tale, men dem, de har stjålet, er avlsdyr og har ikke lært at sige et ord, siger Ole Pless-Schmidt.

Han tvivler på, at de overhovedet kan sælges.

- En ting er, at de er menneskesky, men med den måde, de er blevet taget på, så er de enten døde af stress eller helt ødelagte.

Bortadopterer papegøjer: Forstyrrer Zoom-møder

Ingen lykkelig slutning

Lige nu er politiet på bar bund, men selv hvis papegøjerne blevet fundet, så bliver det ifølge Ole Pless-Schmidt ikke en lykkelig slutning.

- Får jeg dem tilbage, så skal de aflives. De kan ikke komme sig fra sådan noget, siger han.

Ejeren frygter også, at papegøjerne kan bringe sygdom med tilbage. Han haft lukket for gæster - og selv venner - siden corona kom til Danmark.

- Det der fylder mest lige nu, er, at papegøjerne sikkert er et eller andet sted derude og har det helt forfærdeligt. Det er modbydeligt at tænke på, siger Ole Pless-Schmidt.

Et mystisk opkald

Der er en del mystik omkring det målrettede tyveri. Ingen burde vide, at papegøjerne var der, da de hverken har været til salg eller kan ses ude fra bygningen. Der har heller ikke været åbent for gæster siden marts.

En rød ara papegøje blev også efterladt i det bur, hvor jaco papegøjerne blev taget.

Der er dog et opkald dagen efter tyveriet, der vækker mistanke hos Ole.

- Der var en, der ringede og spurgte efter lige præcis den fugl, som var blevet stjålet, men som sagt, har jeg den ikke til salg nogen steder. Det er da lidt mistænkeligt, siger papegøjeejeren.

Han har givet informationerne videre til politiet, der til Ekstra Bladet fortæller, at de på nuværende tidspunkt stadig søger tips fra borgere, da der ikke er særligt meget at gå efter lige nu.

De opfordrer til, at man holder øje med grå/jaco-papegøjer på DBA.