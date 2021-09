Papsuge-op-rør: Vil have plastik

Hvad er vigtigst? Fri friktion i din milkshake eller plastikfrie havskildpadder? Vi gik på gaden for at teste klimasamvittigheden nu, hvor EU's plastikforbud for alvor er slået igennem med det udskældte papirsugerør

Hvis din frappé sidder fast, så kan du eventuelt sende en kærlig hilsen til den stakkels skildpadde, der engang fik trukket et sugerør ud af næsen.

Den video gik viralt i 2017.

Og nu sidder hele Europa så og kæmper med et slattent papirsugerør, mens de drømmer sig tilbage til en verden af plastik. Eller hvad?

Straight and black

Det er et dilemma. Et first world problem kan man tilføje, men alligevel: Vi gik på det store internet for at indkøbe det måske sidste danske lager af sort guld, straight and black.

Se videoen øverst i artiklen og bemærk, hvordan tidens ellers klimabevidste unge savner og elsker plastiksugerør, som var det sliksprut og nikotinposer.

Selv klimaforkæmperne må dog indrømme, at håndtere en drink via et papirsugerør er som at spille omvendt trompet. De smelter, de er slatne, plastik er bedre, lød det fra lokale teenagere.

Og når man partout skal bruge papir i et bæger, der ofte er lavet af plast, føles den miljømæssige effekt som at plante en blomst i en skorsten.

Sugerørs-shitstorm

Derfor er det naturligvis opsigtsvækkende, at McDonald's lige nu er under heftig beskydning fra danske forbrugere for sit pap og papir.

Det er ikke første gang, at fastfood-kæden ender i sugerørs-shitstorm. I 2019 forlangte kunderne at McDonald's skulle afskaffe plastik til fordel for papir. Senere var det omvendt. Briterne ville bloody hell have plastiksugerøret tilbaws.

Det er ikke let at være nogen.

Kun en dansk politiker imod

Forbuddet mod plastiksugerør blev vedtaget allerede i 2018. Kun en eneste dansk politiker stemte nej, nemlig Jørn Dohrmann fra Vamdrup, der dengang sad i Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti.

Dohrmann havde skam set skildpaddevideoen. Og den gjorde faktisk indtryk.

- Det er så forfærdeligt at se. Hvis vi ikke smed rundt med skrald og opførte os ordentligt, ville vi jo undgå nogle af de problemer her, siger han til Ekstra Bladet.

Men du stemte som den eneste danske EU-politiker nej til forbud mod plastik. Fik du miljøforkæmperne på nakken?

- Nej, slet ikke. Jeg savnede bare et miljøregnskab fra vugge til grav, for jeg tror ikke på, at plastik er så stor en synder. Det kan jo genanvendes. Så man kan sige, jeg stemte imod, fordi vi ikke var klar med alternativer på den lange bane. Vi har brug for noget holdbart, og det skal være så simpelt som muligt før, vi får forbrugeren med.