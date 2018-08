Par dyrkede sex i park tæt på små børn: Så blev forældrene sure

Samlejet fandt sted lige ved siden af et sted, hvor små børn spillede cricket - men så gik nogle af forældrene i aktion

Når varmegraderne stiger i sommervejret, stiger lysterne også. Det blev bogstaveligt bevist, da et et britisk par i en park i byen Leeds pludselig begyndte at dyrke sex i den velbesøgte park Roundhay Park lige ved siden af et område, hvor en flok børn spillede cricket, mens deres forældre så på.

Mange af forældre blev dog straks dybt forargede og ringede til politiet flere gange. Det tog imidlertid lidt for lang til, før politiet dukkede op, så derfor greb nogle af forældrene til selvtægt mod det sex-dyrkende par.

Det skriver flere medier heriblandt The Sun, Daily Mail, Metro og The Mirror.

Det var en vred far, der filmede parret, mens de dyrkede sex. På videoen kan man se en halvnøgen mand dyrke sex med en kvinde i den såkaldte missionær-stilling. På videoen kan også ses en vred far, der til sidst har fået nok og går hen til den sex-dyrkende mand og stikker ham et par lussinger.

Ifølge oplysninger blev der ringet til politiet hele seks gange. På videoen kan man også høre en kvinde via mobiltelefon anmelde det sex-dyrkende par til politiet. Hun siger følgende:

- Hej. For en halv time siden anmeldte jeg et par, der dyrker sex her i parken tæt på en stor mængde børn, der spiller cricket. Og nu dyrker parret sex igen. Og der er ikke dukket nogen politibil op endnu. Jeg er den tredje person, der ringer til politiet omkring episoden.

Parrets bil blev stoppet af politiet

Da politiet endelig dukkede op, havde det sex-lystne par allerede forladt parken. En talsmand fra politiet i West Yorkshire har udtalt følgende omkring sagen:

'Politiet blev tilkaldt kl. 13.55 i forbindelse med uanstændig opførsel på offentligt sted i Roundhay Park den 5. august. Kl. 14.41, mens politiet var på vej til stedet, fik en patruljevogn øje på de mistænktes bil og stoppede bilen. I den forbindelse blev en kvinde anholdt og sigtet for at have kørt i beruset tilstand. Hun bliver fremstillet i retten den 24. august.'

Således forklarer politiet og tilføjer:

'Med henblik på episoden i Roundhay Park er vi i gang med at tale med vidner til episoden, og vidner fortsætter med at kontakte politiet'.