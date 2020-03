Par havde været sammen i 60 år: Døde samtidig af corona

Et italiensk par døde med to timers mellemrum, efter at de har været i karantæne med feber de sidste otte dage

Parret havde været sammen i 60 år, da de døde af coronavirus kun to timer mellem hinanden.

Severa Belotti og Luigi Carrara på henholdsvis 82 og 86 år tilbragte deres sidste dage i karantæne i hjembyen Albino i det Norditalienske provins Bergamo.

Deres søn Luca Carrara fortæller på Facebook og til den lokale avis Corriere della Sera og den store italienske avis El Mundo, at forældrene blev taget med på hospitalet i weekenden.

Tirsdag døde de. Klokken 9.15 og kl. 11.00.

Luca har fortalt det lokale medie, at han var utrolig vred over hele situationen. Han fik nemlig ikke lov til at se sine forældre, inden de døde.

- De døde alene. Det er sådan denne her virus fungerer. Dine elskede bliver efterladt, og du kan ikke sige farvel. Kram dem, prøv at give dem noget kærlighed. Når du ikke ser dem, kan du ikke en gang fortælle dem en sød løgn som at alt nok skal blive godt, fortæller han.

Luca er lige nu selv i karantæne med sin kone og deres to børn.

Han forklarer, at forældrene var alene med sygdommen længe, fordi der ikke var nogen læge tæt nok på. Han prøvede at ringe '112', men ingen kom for at hjælpe dem.

- Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg ikke synes, det er alarmcentralens skyld. Jeg forstår, og jeg har kun tak til overs for, at de prøvede at redde dem.

Kommer med bøn

Han havde dog ikke ligeså høje tanker om selve hospitalet, hvor forældrene var indlagt.

Ifølge ham havde personalet ikke styr på det, og det virker som om, at der er for meget at lave for de mange ansatte.

- Hvad kan de gøre?

Hans opfordring til folk er, at man skal blive hjemme. Der kan nemlig være nogle ældre, der bliver smittede og ikke kan klare sygdommen.

- Lige nu er jeg selv i karantæne, så jeg kan ikke se nogen. Jeg kan ikke mødes med min søster for at ordne papirarbejdet omkring begravelsen og ingen kan besøge mig. På en enkelt dag mistede jeg begge mine forældre, men jeg vil gøre, som min far altid sagde. Jeg vil komme videre, fortæller han.