Par med downs syndrom har datet i to år: Nu er de forlovet

De er begge to 23 år gamle, de har begge downs syndrom, de går tit i nøjagtigt det samme tøj, de er vilde med at danse, de er forelskede i hinanden, de har dated sammen i to år, og nu er de endelig blevet forlovet.

Den 23-årige John Rush og hans udkårne 23-årige Shanae Nicholes er nærmest uadskillelige. Derfor satte John Rush sig også på knæ for nylig i en smuk mark med solsikker i den amerikanske stat Ohio og friede til sin elskede Shanae. Hun var ved at dåne af lykke og sagde selvfølgelig straks ja til John, da han havde sat ringen på hendes finger.

Det skriver flere medier heriblandt nyhedsbureauet Caters News.

Parrets gode veninde Megan Van Dam har også lagt de fantastiske forlovelses-billeder ud på sin hjemmeside MEGV

John har netop friet til sin elskede Shanae i en solsikke-mark i den amerikanske stat Ohio. (Foto: Caters News/Rtizau Scanpix)

Johns far, 39-årige David er lykkelig for, at hans søn har fundet kærligheden.

'Jeg synes, at det er helt fantastisk, at de nu er forlovede. Hele familien er meget begejstret for, at de nu skal giftes', siger David og tilføjer:

'Det er glædeligt, at deres kærlighed spreder sig så meget på de sociale medier, så der nu er kendskab til den i det meste af verden. Det beviser, at kærligheden findes alle steder'.

Det 23-årige unge par mødte i øvrigt hinanden i en danse-gruppe via deres fælles interesse for danse.

'De havde straks en god kemi og blev straks de bedste venner. Og til sidst tog John mod til sig og spurgte, om Shanae ville være hans kæreste', fortæller Johns far David og tilføjer:

'John og Shanae elsker at være udendørs. De elsker at ride sammen. John har altid været en meget aktiv person. Han elsker vægtløftning og kampsport.'

'Disse to fantastiske mennesker har været en velsignelse for vores liv, og jeg håber, at deres historie også når ud til andre forældre til børn, der har specielle behov. De skal vise, at kærligheden altid er der ude for alle, og at man aldrig skal opgive håbet', siger den stolte far David.