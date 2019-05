Par med Downs syndrom slog alle odds: Nu er manden død

Amerikansk par nåede at være gift i 25 år, hvilket anslås til at være det længste ægteskab mellem to mennesker med Downs syndrom

Paul Schroun-DeForge, der har været gift med Kris Scharoun-DeForge i 25 år, er gået bort i en alder af 56.

Hans død kom efter et længere forløb med Alzheimers, det skriver flere medier, blandt andre Washington Post.

Parret, der kommer fra Liverpool i New York, oplevede mange forhindringer, inden de kunne gifte sig.

Flere læger opfordrede deres respektive forældre til at sende dem på en institution, da de blev født, men familierne ignorerede lægernes råd.

Fordi Paul og Kris fik al den kærlighed fra deres familier, følte de sig sikre til at leve det liv, de gerne ville.

Parret var helt sikre, allerede første gang de så hinanden. De skulle være sammen. Privatfoto

Forelskede ved første blik

De mødtes første gang til et bal for folk med handicap i 1980'erne, og de blev med det samme forelskede i hinanden.

De så hinanden i flere år, før Kris i 1988 besluttede sig for at fri til sin kæreste, og han sagde heldigvis ja.

Parret fik dog først lov til at gifte sig i 1993, efter at de havde bevist for staten New York, at de var i stand til at have et 'normalt' ægteskab.

De to blev nødt til at tage tests, der skulle måle, hvor meget de vidste om sex, følelser og behov.

'Jeg så min fremtid'

Kris har til Washington Post fortalt, hvordan hun havde det, når hun så på Paul.

- Jeg kiggede ind i hans øjne, og jeg så min fremtid, det var der, jeg besluttede mig for at fri til ham. Han sagde ja. Jeg ringede efterfølgende til min søster og fortalte hende, at jeg havde fundet en mand, der var ligesom mig, fortalte hun.

Efter ægteskabet blev officielt, slog de to deres efternavne sammen og begyndte et liv som mand og kone i en beskyttet bolig, der var designet til folk med forskellige handicap.

De delte et soveværelse, hvor der også var folk tilknyttet til at hjælpe dem med deres behov i et værelse ved siden af.

Kris fik et job på Pizza Hut, mens Paul arbejdede i et værksted, der hjælper folk med handicap.

Parret var også lykkelige, da de blev gudforældre til en niece.

Men for et år siden begyndte Paul at vise tegn på demens. Sygdommen påvirker mere end halvdelen af mennesker, der lider af Downs, når de kommer over de 50 år.

Selvom de til sidst ikke kunne være sammen hver dag, prøvede de at få det bedste ud af tiden. Privatfoto

Genkendte altid sin kone

Søsteren til Kris udtalte til mediet, at den mand, de havde kendt i så mange år, var begyndt at forsvinde, men at han altid kunne genkende sin kone.

- Lidt efter lidt bliver du vant til at have ham lidt mindre. Han var stadig en del af familien, men du kunne fornemme, at han ikke rigtig kunne genkende folk omkring sig. Når han så på Kris, kunne man mærke, at han genkendte hende med det samme, fortalte Susan Scharoun.

Kris blev meget bedrøvet, da hendes mand blev nødt til at flytte fra deres hjem, fordi han i den sidste tid krævede ekstra behandling.

Blev ved med at mødes

De to blev dog ved med at mødes hver søndag til en middag i deres hjem.

Sidste år fejrede parret deres sølvbryllup ved at afgive ægteskabsløfter på ny.

Kris havde lige før mandens død tegnet et billede med en sommerfugl på, som hun gav ham.

- Jeg gav billedet til min skat, og han elskede det. Jeg tænker på Paul, der flyver op i luften og er fri.

Nu planlægger Kris at tage til deres yndlingsferiested for at sprede asken af sin afdøde ægtemand.