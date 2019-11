Par med to hunde fanget i mudder: - Jeg bebrejder min kone

Det blev fyrre lange minutter for parret, der sad fast i en stor omgang mudder sammen med deres to hunde.

Kystvagten måtte tilkaldes til stedet, hvor det britiske par Brian og Jean Garnett ellers bare havde været ude for at gå en tur med deres hunde, var kommet til at tage den forkerte rute og befandt sig pludselig i en kæmpe mudderpøl.

Parret var fanget i mudderet, efter de tog den forkerte vej. Foto: Duncan Young

Efter den flotte redning fortalte Brian, at han bebrejdede sin kone for hele miseren. Hun kunne nemlig slet ikke finde vej.

- Det var hende, der gik den forkerte vej, så vi endte her, fortalte han til det lokale medie Grimsby Live med mudder i hele ansigtet.

De to hunde Penny og Lucy var noget skræmte efter oplevelsen, og de var også helt dækket af mudder.

- Vi kom herned for at gå en tur med hundene. Konen endte med at gå den forkerte vej, det er så typisk kvinder, og jeg endte med at følge hende, og vi blev fanget i mudderet i hele fyrre minutter, fortalte Brian og fortsatte:

- Jeg vil gerne takke kystvagten for at komme så hurtigt og hjælpe os fri. Det sætter vi stor pris på. Vi kommer måske tilbage i morgen, men jeg tror det ikke.

De blev heldigvis hurtigt reddet. Foto: Duncan Young

Shaun Lee fra kystvagten udtalte efterfølgende om hændelsen, at de havde modtaget en anmeldelse om to mennesker, der sad fast i mudder og havde reageret på den.

- Da vi kom derud, så vi to mennesker, der sad fast. Der var også to hunde, men de sad ikke fast. Vores største bekymring var, at tidevandet var på vej ind. De to blev reddet og kom ind på land igen. De havde ikke brug for lægehjælp.