Par smed fest-skraldet i vejkanten - så efterlyste Leif dem på Facebook

Efter vognmand Leif lagde et billede af 'Frank og Henriettes' fest-skrald på de sociale medier, har ejeren henvendt sig og tilbudt at betale.

'Nogen, der kender en Henriette og Frank der lige har holdt party, det er lidt en skam, for de har tabt nogle af deres ting, og de skal da næsten have det tilbage'

Sådan lød det lettere ironiske opslag, som vognmand Leif Hansen fra Horsens forleden lagde op flere steder på Horsens-relaterede Facebook-sider.

Til teksten havde Leif Hansen vedlagt billeder en stor bunke hvide skraldesække fyldt med det, der ifølge ham er resterne fra en øjensynligt festlig aften.

I flere af grupperne, hvor den jyske vognmand delte billederne, blev de hurtigt delt og kommenteret vidt og bredt, og Horsens Kommune var hurtig til at rykke ud til stedet og rydde op.

Det er langtfra Første gang, at Leif finder bunker af efterladt skrald i det industriområde i Horsens, hvor han bor. Foto: Privat

- Jeg har jo før erfaret, at når man stikker fingrene ned i skidtet, så finder man nogle gange noget bevismateriale. Sidst, jeg gjorde det, var det et pizzeria, der lige havde tippet tre læs af lige ved siden af, hvor jeg bor. Der var både halve kyllinger og fritureolie og alt muligt gammelt mad. Og i løbet af to dage blev det fjernet efter det blev offentliggjort og politianmeldt, fortæller Leif Hansen til Ekstra Bladet.

- Så du er faktisk lidt af en lokal skraldehelt?

- Nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Jeg synes bare, det er noget forbandet svineri, at de går og smider det herude, bare fordi det er et industrikvarter. Vi bor der altså, og jeg gider ikke se på alt det lort, for at sige det rent ud.

Poser med lort og tis-flasker

Leif Hansen er godt og grundigt træt af, at folk bruger det område, han bruger til at gå tur, til at smide deres affald.

- Vi har også store problemer med chauffører, der holder deres weekendhvil her. Når de så kører, er der ofte efterladt en masse poser med lort og tis-flasker, for at sige det lige ud, siger Leif Hansen, der også i sit arbejde som vognmand oplever, at folk smider skrald ved afkørsler og på rastepladser.

Vognmand Leif Hansen fra Horsens synes, det skal have større konsekvenser for folk, der smider deres skrald i vejkanten. Foto: Privat

- Folk gider ikke stige ud, så de åbner bare vinduet. For de ved jo, at der kommer nogle og rydder op.

Ejer har tilbudt at betale

Ekstra Bladet har kontaktet Horsens Kommune for at få svar på, hvad der videre er sket i sagen om det festlige skrald, der formentlig tilhører et par værter ved navn Frank og Henriette.

De er endnu ikke vendt tilbage, men til TV2 fortæller Jørgen Broch, der er chef for service og beredskab i Horsens Kommune, at de har haft en medarbejder ude på stedet for at rydde op. Onsdag fik de en henvendelse fra en person, som tog ejerskab over poserne og tilbød at betale omkostningerne.

Generelt synes Jørgen Broch ikke, at efterladt skrald er et stigende problem i Horsens Kommune, men han anerkender, at der er visse udfordringer på området.

- Jeg synes, at borgerne i Horsens er gode til at rydde op efter sig selv. Men der vil altid være nogen, som tænker, 'det skrald kan jeg da godt smide her', siger Jørgen Broch til TV2. Han uddyber, at Horsens Kommune altid retter henvendelse affalds-synderne, hvis de ellers kan finde dem.

Griner røven i laser

Leif Hansen er da også glad for, at kommunen rykker ud, når folk smider skrald i vejkanten i stedet for selv at køre på en genbrugsstationen.

- Men det er jo borgernes penge, der bliver brugt på folk, der så bare sidder og griner røven i laser, fordi de er kommet af med det gratis, siger Leif Hansen til Ekstra Bladet.

Han mener derfor, det skal have en stor økonomisk konsekvens at blive fanget i at skille sig af med sit affald på ulovlig vis.

- Hvis det for eksempel kostede 10.000 kroner at gøre sådan noget, så gør man det i hvert fald ikke igen. Det bør være så dyrt, at det simpelthen bedre kan betale sig at køre direkte på genbrugspladsen, mener Leif Hansen.