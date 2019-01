Par vandt 955 millioner kroner i lotto - drak en kop te og gik i seng

Hvordan ville du egentlig reagere, hvis du opdagede, at du havde vundet 955 millioner kroner i lotto?

Det er det nok de færreste, der kan komme med et kvalificeret bud på, men Frances og Patrick Connelly fra Moira i Nordirland kender deres svar.

Da de for nylig opdagede, at de var vinderne af den vanvittigt høje pengesum, sad de lidt i stilhed. Kæmpede med at prøve at forstå det. Så lavede de en kop te, gav hinanden et kram og skrev en liste over de mennesker, de ville give penge til. Og så gik de i seng.

Det skriver Belfast Telegraph, der har talt med de to nye millionærer, som har valgt at stå frem med navn og billeder.

Bliver ikke spændte

Listen endte med at bestå af 50 personer, som alle skal have del i formuen. Men ingen af dem har endnu fået at vide, at de står overfor at få nogle ekstra nuller på opsparingskontoen.

De 115 millioner britiske pund, som parret vandt nytårsdag, er den fjerdestørste gevinst i Storbritanniens lotto-historie.

- Vi lader os sjældent rive med - jeg hævede måske min stemme en smule, lige da vi fandt ud af det - men vi fejrede det med en kop te og et kram, siger 52-årige Frances Connolly til Belfast Telegraph.

- Det her er en stor sum penge, og vi vil gerne have, at den får en stor betydning for andre mennesker, som vi kender og elsker, men også på vores egen fremtid. Denne gevinst giver os muligheden for virkelig at gøre en forskel for vores familie og venner.

Patrick Connolly på 54 år fortæller, at de havde svært ved at falde i søvn den aften.

- Vi vidste virkelig ikke, hvad vi skulle gøre, eller hvordan vi skulle reagere, og vi sov ikke et sekund den nat. Vi ringede til Camelot (det britiske svar på Danske Spil, red) klokken otte om morgenen for at få bekræftet gevinsten. Så begyndte det at gå op for os, at det var rigtigt, selvom vi nok stadig ikke helt havde fattet det, siger Patrick Connolly.

