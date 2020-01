Par vinder 17 millioner i Lotto: Fik endnu bedre nyhed

Det er svært at toppe en nyhed om en lotto-gevinst på 17,5 millioner kroner. Ikke desto mindre skete det for John og Allison McDonald blot tre dage efter pengepræmien.

For der modtog det engelske par nemlig nyheden om, at deres søn Ewan, der har været syg med kræftsygdommen non-Hodgkin lymfon, nu er kræftfri, skriver BBC.

Et par dage, parret sent vil glemme.

- Det er som om, at alle vores livslange drømme gik i opfyldelse på bare tre dage, siger John McDonald til det engelske medie.

John og Allison fejrer gevinsten. Foto: Danny Lawson/Ritzau Scanpix

John og Allison, der bor i købstaden Stockton-on-Tees i det nordlige England har siden sagt deres respektive jobs op som henholdsvis sikkerhedsvagt og optiker.

- Hvilken start på året, siger John McDonald også.

- Alle drømmer om at vinde lotteriet ved juletid, og snakker om, hvor vildt det ville være, men Allison og jeg troede aldrig, det skulle komme over os - men det har det, tilføjer han.

Parret vandt de to millioner pund, svarende til 17,5 kroner, den 18. december, og den 21. december kom nyheden om sønnen Ewan så.

- Det var helt fantastisk, da vi så fik resultaterne fra Ewans seneste scanninger. Vi er så taknemmelige. 2020 ser i sandhed ud til at blive et fantastisk år for os tre, siger John McDonald, inden konen Allison tilføjer:

- Det er bare den mest fantastiske følelse nogensinde.

Foto: Danny Lawson/Ritzau Scanpix

