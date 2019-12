Par vinder 32 millioner i lotto: Får stadig offentlige ydelser

Et britisk par scorede den helt store jackpot, men det holder dem ikke tilbage fra at beholde deres ydelser fra det offentlige

En arbejdsløs far til otte har vundet 3.75 millioner pund svarende til omkring 32 millioner danske kroner, får stadig ydelser til 3000 pund svarende til 26.000 danske kroner om måneden.

Det fortæller han til det britiske medie Daily Mail.

Thomas Roche vandt den store gevinst i oktober, men nu er hans venner rasende over, at han bliver ved med at modtage penge fra det offentlige til at støtte sine børn.

Det kan lade sig gøre, fordi man i England får børneydelser uanset hvilken løn man ellers får.

Siden de mange penge har Thomas og konen Shelley skiftet deres beskedne hjem ud med et til 850.000 pund i Dover Kent.

Parrets nye hjem er komplet udstyret med stalde og et stort landområde.

Thomas har også købt fem biler siden gevinsten.

'Hvordan kan de tillade sig det'

Til The Sun har en ven til parret udtalt sin harme.

- Det er millionærer på offentlige ydelser, og det er der bare mange, der ikke synes er i orden. Det er fint nok for nogen, men de burde ikke have lov til at beholde deres ydelser. Han har allerede fået den ultimative gave for slet ikke at arbejde, men bare sidde derhjemme.

Thomas og Shelley har informeret det offentlige om, at de har vundet, og de udtaler da også, at det overraskede dem, at de fik lov til at beholde deres støtte til børnene.

- Vi spillede begge to online, da vi vandt. Jeg kunne slet ikke tro det, da vi vandt. Det var første gang at vi spillede, fortæller Shelley og Thomas fortsætter:

- Selvfølgelig troede vi, at vi ville få problemer, fordi vi fik denne her sum penge og samtidig var på ydelser. De sagde, at vi ikke skulle bekymre os om det, fordi det var skattefri penge. Den eneste ting, vi ville miste, var vores indkomstydelse, men vi får stadig alle pengene for børnene.

Intet problem med ydelser

Faderen til otte fortæller, at deres ældste søn på 12 år har ADHD, deres datter på ti år er autist, og deres otte-årige søn er hyperaktiv. Det betyder at alle tre børn er kvalificerede til ydelser fra det offentlige.

En talsperson fra det britiske Department for Work and Pensions har udtalt, at de ydelser ikke er koblet op på indkomst.

- Men de kan godt vælge dem fra, hvis de ikke vil have dem, lød det til Daily Mail.

Thomas arbejder stadig ikke, og Shelley har påtaget sig jobbet at tage sig at deres søn med ADHD på fuldtid.

Parret har beskrevet deres gevinst som noget, der har ændret deres liv fuldstændig.

Noget af det første, de skal, er at tage børnene en tur til Disneyland, da det altid har været en drøm for familien.