Paris vil forbyde demonstrationer som i Canada

Lastbilchauffører er allerede begyndt at køre mod den franske hovedstad

I Paris tager man nu et drastisk skridt i forsøget på at undgå lignende tilstande som de, der har været i Canada de seneste dage.

De frygter nemlig, at pariserne er blevet inspireret af de såkaldte 'frihedskonvojer', der har lagt store dele af infrastrukturen i flere canadiske storbyer ned.

Her har lastbiler og traktorer i organiseret form blokeret de største veje, broer, forsyningsruter og grænseovergange.

Nu indsætter politiet i Paris en særlig enhed, der skal forbyde og forhindre at byens veje bliver blokeret. De skriver flere franske medier, blandt andre Le Figaro.

Det sker, fordi tusinder af modstandere mod vaccinepasset i byen har annonceret på sociale medier, at de ønsker at lave lignende 'frihedskonvojer', siger politiet.

Le Figaro skriver desuden lastbilchaufførerne allerede er begyndt at køre mod Paris onsdag aften fra byer som Nice, Bayonne og Perpignan,

De forventes at ankomme til Paris fredag aften. Lignende bevægelser sker omkring Bruxelles.

Demonstrationerne begyndte mandag aften. Foto: Matthew Hatcher/Ritzau Scanpix

Utilfredse over vaccinepas

Lastbilchaufførerne i Canada har demonstreret mod flere ting. En af dem er Canadas krav om coronavaccination, hvis man skal krydse grænserne mellem landets provinser og grænsen til USA.

Også en nyindført kulafgift har været anledning til stor vrede.

Ifølge internationale medier har den canadiske premierminister, Justin Trudeau, kaldt demonstrationerne for illegale og uacceptable.

- Vi må gøre alt for at stoppe dem, sagde han.

Særlig hængebroen Ambassador Bridge, der forbinder USA og Canada, har været centrum for demonstrationerne.

Det forventes at koste milliarder for både Canada og virksomheder i begge lande, fordi broen er en vital handelsrute mellem de to lande.