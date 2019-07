Parkér som du vil: Her dropper de parkeringskontrol

Fra nytår kommer der ikke længere til at ligge en seddel i forruden fra en kommunal p-vagt, hvis man for eksempel parkerer for tæt på et hjørne eller over en cykelsti i Odsherred Kommune på Nordvestsjælland.

Byrådet har nemlig besluttet at sløjfe parkeringskontrollen. Det skriver DR Sjælland.

Det sker, efter at der i år er trådt en ny lov i kraft, så 70 procent af parkeringsindtægterne – mod tidligere 50 procent - skal afleveres til staten.

- Derfor skal vi ud og finde pengene et andet sted, og det ville være en hjemmehjælper eller en pædagogmedhjælper, vi var nødt til at fyre for at finansiere det, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Byråd nægter

Det vil byrådet ikke være med til, understreger borgmesteren.

- Så vi har simpelthen opsagt aftalerne og kommer ikke til at have p-vagter længere i Odsherred Kommune, siger han til DR Sjælland.

Parkering Nord, der står for parkeringskontrollen i 25 kommuner rundt om i landet, oplyser, at også Thisted og Struer kommuner har opsagt samarbejdet.

- Det kan selvfølgelig give nogle rigtig store udfordringer med folk, der bare parkerer hid og did, når man ikke længere kontrollerer, men så er det politiet, der må træde til, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Men det kommer politiet ikke til, siger Peter Stryhn, leder af færdselsafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det er sørgeligt, at kommunerne skærer ned på eller afskaffer parkeringskontrollen. Det er ikke noget, færdselspolitiet får tid til at tage sig af, siger han til DR Sjælland.

Frygter for sikkerheden

Politiet rykker ud, hvis de får opkald om, at en bil holder farligt parkeret og skal flyttes, men de har ikke ressourcer til den forebyggende kontrol, understreger han.

Derfor frygter Peter Stryhn, at det vil gå ud over trafiksikkerheden.

- Når folk bliver opmærksomme på, at der ikke er nogen, der kommer og opretholder reglerne, så frygter jeg, at det kan blive det vilde vesten, hvor folk holder som de vil, siger Peter Stryhn.

Den bekymring bakkes op af erfaringer fra Lolland Kommune.

Her afskaffede man for et par år siden parkeringskontrollen for at spare penge, men måtte indføre den igen.

- Vi oplevede, at borgerne holdt, hvor det passede dem, og det gav nogle irritationsmomenter og nogle farlige situationer, så vi måtte indføre kontrollen igen, siger formand for teknikudvalget i Lolland Kommune Gert Mortensen (S) til DR Sjælland.