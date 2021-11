Partier: Coronatal er misvisende

Mange indlagte patienter, der tæller med i Statens Serum Instituts (SSI) daglige coronaopgørelser, er ikke indlagt på grund af corona, men af andre årsager.

Det skriver Politiken.

Det kan være patienter med brækkede ben eller med hofter, der skal udskiftes. Eller det kan være kræftpatienter eller psykisk syge, der er indlagt i psykiatrien.

Samtidig er de smittet med coronavirus.

Data for de forskellige regioner er ikke entydigt opgjort. Derfor kan det være svært at fastslå, præcis hvor mange af de corona-indlagte, der er indlagt på grund af alvorlig coronasmitte, så de har brug for lægehjælp på en infektionsmedicinsk eller intensivafdeling.

I eksempelvis Region Midtjylland var 34 procent af alle covid-indlæggelser i oktober ikke indlagt på grund af deres covid-sygdom, men på grund af noget andet, skriver Politiken.

Længere nordpå, i Region Nordjylland, var der i august, september og oktober henholdsvis 21, 36 og 31 procent af de coronaindlagte, der ikke var indlagt på grund af alvorlig coronasmitte.

I Region Hovedstaden var der ifølge SSI 185 coronaindlagte tirsdag 9. november. Af dem var 24 indlagt på et psykiatrisk hospital, 21 var indlagt på et somatisk hospital af andre årsager end corona, og 26 var inde og ude af hospitalet samme dag, uanset om årsagen var corona.

Opgørelserne kan give et misvisende billede af, hvor alvorlig smittesituationen er, mener sundhedsordførere fra Venstre og De Radikale.

- Vi skal vide, hvem de indlagte er, for det siger noget om, hvor alvorlig sygdommen er, siger Stinus Lindgren, der er sundhedsordfører for De Radikale, til Politiken.

Statens Serum Institut er ikke vendt tilbage på Politikens henvendelse tirsdag. Ifølge Politiken arbejder SSI på et notat om coronaindlæggelser.