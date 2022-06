Partier indgår aftale der skal sikre SAS

På et pressemøde fredag formiddag er det netop blevet meddelt, at regeringen vil øge Danmarks ejerandel i SAS

Regeringen, Venstre, DF, de konservative, de radikale og SF har lavet en aftale, der skal sikre SAS.

Planen er, at Danmark skal eje mellem 22 og 30 procent med henblik på at varetage danske interesser bedst muligt.

Desuden vil de eftergive gæld for omkring 3,5 milliarder kroner.

- Der er tilsagn fra et stort og bredt flertal i Folketinget om, at vi fortsat tager ansvaret på os og vil medvirke til en løsning, lyder det fra Nicolai Wammen (S).

- Det er også vigtigt at sige, at det her ikke er et bidrag, der kommer uden betingelser.

Stor betydning for Danmark

Wammen slår fast, at der ikke kommer en pengecheck til SAS i dag. Der skal også findes andre investorer, før staten vil støtte med flere penge.

- Det er vigtigt at sige, at SAS er et selskab, der har meget stor betydning for det danske samfund, siger finansminister Nicolai Wammen på pressemødet.

- Det er også et selskab, der har meget stor betydning for blandt andet Københavns Lufthavn.

Sverige siger stop

I den seneste tid har det skrantende SAS været et af de helt store politiske samtaleemner.

Danmark er nemlig en af de klart største aktionærer i SAS med en ejer-andel på 21,8 procent. Sverige har en ejer-andel, der er lige så stor, men de meldte ud tirsdag, at de ikke vil være med til at skyde de 9,5 milliarder kroner ind i selskabet, som ejerne blev bedt om.