Partier indgår aftale om ekstra genåbning

Der er indgået en forsigtig aftale om genåbning af landet torsdag aften, men der er stor politisk uenighed om tempoet.

Statsministeriet har lagt en pressemeddelelse op, hvor det fremgår, at partierne er blevet enige om en yderligere genåbning af Danmark fra 22. marts.

Afgangselever i grundskolen samt på ungdoms- og voksenuddannelser kan i hovedstaden vende tilbage efter samme model som i resten af landet.

I de fleste landsdele er afgangselever i grundskolen og på ungdomsuddannelser tilbage til normal undervisning, men på halv tid.

Undtaget er afgangselever i kommuner med et særligt højt incidenstal - smittede pr. 100.000 personer. De skal vurderes af Epidemikommissionen.

Åbningen gælder også erhvervsuddannelser, hvor nogle elever er afhængige af undervisning, fordi der er tale om praktiske fag, hvor det er svært at modtage fjernundervisning.

Statsminister Mette Frederiksen siger efter aftenens aftale, at det endnu ikke 'er muligt' at lave en stor genåbning.

- Vi er stadigvæk et kritisk sted. Vi er kommet i gang med at vaccinere, men vi er der ikke helt endnu. Foråret er på vej, men det er ikke varmt vejr endnu, så vi skal passe på.

- Alle partier har gjort gældende, at det er vigtigt, at genåbningen har fokus på de unge. Det er lykkes, siger Mette Frederiksen.

Forsamlingsloftet hæves

Af pressemeddelelsen fremgår det, at forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs, ligesom det hæves for idræts-, fritids og foreningsaktiviteter udendørs fra 25 til 50 personer.

- Vi er meget tilfredse med, at vi kan være mere sammen udendørs. Man kan holde en påskefrokost for ti mennesker udenfor. Og vi kan dyrke mere idræt udenfor.

- Og så mødes vi på mandag og laver en større aftale om genåbningen, siger partileder Sofie Carsten Nielsen (R) efter forhandlingerne torsdag aften.

Radikale Venstres leder, Sofie Carsten Nielsen, var glad for, at partierne nåede til enighed om en aftale. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Sundhedsmyndighederne har samme anbefalinger indendørs om max fem personer i hjemmet og begrænset social kontakt.

I genåbningen bliver der også åbnet op for udendørs gudstjenester med op til 50 personer. Der holdes fast i de gældende regler for indendørs gudstjenester.

Ingen åbning af liberale erhverv

Ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, modsatte regeringen og støttepartierne sig forslaget fra blå blok om genåbning af de liberale erhverv.

- Udgangspunktet fra regeringen og støttepartierne var, at der ikke skulle åbnes mere før påske.

- Jeg havde håbet på, at flere fik lov at vende tilbage til deres skole, at de liberale erhverv kunne åbne og storcentrene kunne åbne. Men det var der ikke flertal for. Det her var, hvad vi kunne komme igennem med, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Partierne vil forsætte forhandlingerne mandag, hvor der skal regnes på yderligere åbning af landet.

- Det vigtigste for os børn og unge, liberale erhverv og butikker. Derefter skal vi se på restauranter, særligt restauranter med servering udenfor. Der, hvor det bliver svært at åbne snart, er nattelivet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

