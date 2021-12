Partier vil forlænge coronas status som samfundskritisk

Både SF og Enhedslisten mener, at der er grund til at forlænge kategoriseringen af coronavirus som en samfundskritisk sygdom.

Coronavirus blev igen kategoriseret som samfundskritisk sygdom 11. november. Det gælder i en måned ad gangen.

Det vil sige, at Folketingets Epidemiudvalg inden 11. december skal beslutte, om den kategorisering skal forlænges.

- Jeg synes absolut, at det skal forlænges i den nuværende situation. Situationen er jo ikke blevet bedre - nærmere tværtimod, siger Peder Hvelplund. Han er sundhedsordfører i Enhedslisten.

Sundhedsordfører i SF Kirsten Normann Andersen skriver i en sms, at hun også kommer til at stemme for et sådant forslag.

Hun skriver desuden, at hun forventer, at kategoriseringen af covid-19 skal drøftes, når Folketingets Epidemiudvalg holder møde onsdag klokken 14.

Når en sygdom klassificeres som samfundskritisk, kan regeringen indføre restriktioner med hjemmel i epidemiloven.

Alle nye tiltag kræver, at et flertal i Folketingets Epidemiudvalg ikke er imod dem. Men regeringen behøver altså ikke spørge hele Folketinget.

Dermed kan der med kort varsel indføres tiltag, der skal begrænse smitten.