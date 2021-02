Partier vil have ændret hul i lovgivning: - Vi er klar til at hastebehandle

Flere partier i Folketinget vil have ændret på lovgivning med det samme, efter det er kommet frem, at en række selvstændige gravide kvinder mister retten til barselsdagpenge efter tvangslukning

Ekstra Bladet kunne i går fortælle om Michelle Elster, der ikke var berettiget til barselsdagpenge, fordi regeringen havde tvangslukket hendes frisørsalon.

Sidenhen meldte flere kvinder sig under samme fane, hvor de også gruede for, om de kunne få deres barselsdagpenge, mens de berettede om, at der ikke var tid at spilde, fordi de allerede var økonomisk i knæ.

Ekstra Bladet har talt med ordfører fra Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Konservative og SF. Og konklusionen er samstemmende: De vil have ændret på lovgivningen øjeblikkeligt.

- Da jeg hørte om de her sager, gik jeg straks ind i det, fordi jeg tænkte, at det her kan simpelthen ikke passe. Vi er klar til at hastebehandle det.

- Så kan lovgivningen reelt set blive behandlet på to dage. Hvis det bliver fremsat tirsdag, så vil det ryge i udvalg, og så kan vi stemme det igennem torsdag, og så vil det gælde for lørdag.

- Det, der undrer mig, er, at der ikke er nogen i Udbetaling Danmark, der melder tilbage, at der er problemer, siger Lars Boje Mathiesen (NB).

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Lars Boje vil hastelovgive, så kvinderne kan få økonomisk ro. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

'Helt grotesk'

Det er sjældent, at Enhedslisten og Nye Borgerlige er enige om noget, men i de her konkrete tilfælde om retten til barselsdagpenge er der ingen slingre i valsen.

- Det er jo helt grotesk. Så selvfølgelig skal der findes en løsning for de personer, der skal på barsel.

- Det er en forfærdelig situation at stå i. De skal til at give deres børn den bedste start på livet. Så skal man ikke gå og have ondt i maven over de økonomiske forhold. Det kan simpelthen ikke være rigtigt,

- Vi vil rejse det for ministeren, indtil der bliver fundet en løsning, som Michelle og de andre kan bruge, siger beskæftigelsesordfører for Enhedslisten Victoria Velasquez.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Vi vil rejse det for ministeren, indtil der bliver fundet en løsning, som Michelle og de andre kan bruge, siger Victoria Velasquezs. Foto: Jens Dresling.

Skal aldrig være straf at få børn

Samira Nawa (R) melder sig i koret af kritikere og vil se på lovgivningen med det samme.

- De her kvinder har lukket deres forretninger, og de skal ikke straffes for at få et barn. At stå og skulle have ansvaret for et lille nyt menneske, er et stort ansvar. Og så samtidig stå i en coronasituation, hvor ens livsværk i form af frisørsalon er tvangslukket, og så i øvrigt at blive ramt på økonomien som følge af en graviditet.

- Jeg kan kun forestille mig, det er en rigtig svær situation. Det er også derfor, jeg synes, at vi som politikere skal løse den her situation for de her kvinder, siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Jeg har ikke været opmærksom på, at selvstændige, der venter barn, bliver ramt på den her måde. Den problemstilling har jeg ikke været bekendt med, siger Samira Nawa Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

'Åbenlys fejl'

Karsten Hønge (SF) kalder hullet i lovgivningen for en åbenlys fejl og for dårligt, at der ikke er taget hånd om den her situation.

- Det er fuldstændig urimeligt. Det har aldrig været intentionen, at de her kvinder ikke skal være omfattet af de barselsregler, vi har. Så selvfølgelig skal der findes en ordning, der hjælper de her mennesker.

- Det skal ikke være kvinderne, der skal bære omkostningerne ved, at vores system ikke fungerer. Så må det her ske, så hurtigt som det overhovedet kan lade sig gøre. Det her, det skal løses nu, siger han.

Kvinderne er uden skyld

Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti stiller sig op i rækken af politikere, der vil ændre på lovgivningen øjeblikkeligt.

- Det skal bare laves om hurtigst muligt. Det er hele familier, der bliver dobbeltstraffet. Det skal ændres så hurtigt, som det kan lade sig gøre.

- Det kan ikke være rigtigt, man bliver straffet dobbelt. Kvinderne er uden skyld i de her omstændigheder – det er ikke rimeligt, siger Mai Mercado.

Peter Hummelgaard (S) oplyser, at de arbejder på en løsning, så kvinderne kan få barselsdagpenge med tilbagevirkende kraft - men de ikke har oplyst en tidshorisont.