Party-konge blokerer for søsters politikerdrømme

Han har udnævnt sin puddelhund Foo Foo til general i flyvevåbenet, men storesøster skal holde sig ude af politik.

Det har den 66-årige thailandske konge, Maha Vajiralongkorn, sørget for, efter at søsteren Ubol Ratana fredag meldte sig som spidskandidat til premierministerposten i det sydøstasiatiske land.

Hun stillede op mod lederen af den thailandske militærjunta, Prayut Chan-o-cha, til valget 24. marts, som er det første valg i landet, siden den demokratiske valgte regering i 2014 blev afsat ved et kup.

Pres fra kongen har dog nu fået partiet Thai Raska Chart, som har erklæret loyalitet til den afsatte tidligere premierminister Thaksin Shinawatra, til at klappe hælene sammen, følge kongens vilje og dømme prinsessen ude.

- Thai Raksa Chart overholder den kongelige kommando, lyder det ifølge AFP i en erklæring fra partiet, som tilføjer, at man respekterer 'tradition og royale vaner' i det konstitutionelle monarki.

Den thailandske prinsesse fik sin bror på nakken efter usædvanligt politisk træk. Foto: Jorge Zapata/AFP

Sikret magt mange år

Kongen fordømte da også omgående søsterens kandidatur, som han ifølge en meddelelse fra hoffet, kaldte upassende.

Ubol Ratanas kandidatur bryder med en mangeårig tradition om, at medlemmer af kongefamilien skal holde sig ude af politik. Hendes titel var dog allerede røget, da hun i 1972 giftede sig amerikaneren Peter Jensen. De blev i 1998 skilt, og prinsessen vendte tilbage til Thailand, hvor hun fortsat regnes som en del af kongefamilien.

Hendes lillebror var efter farens død i 2016 selvskrevet til tronen, da mandlige regenter ifølge thai-tradition altid har været foretrukket.

Den berygtede nye thai-konge har underskrevet en ny forfatning, som sikrer landets generaler magt over Thailands politik de kommende mange år. Forfatningen har fået hårde ord af kritikere af militærjuntaen.

Arkivfoto: AP

Mens Thailand gentagne gange har oplevet statskup, elskede og ærede thailænderne det nu rivaliserende søskendepars far, kong Bhumibol Adulyadej.

Mens den nu afdøde konge havde et livslangt ægteskab med sin hustru og børnenes mor, dronning Sirikit, har tronfølgeren Maha Vajiralongkorns liv været præget af skilsmisser, ægteskabelige opgør og slagsmål om forældremyndighed. Kronprinsen er officielt far til syv børn.

Bare bryster og hellig hund

Han er kendt for at have levet et ekstravagant luksusliv i sus og dus med tre forskellige hustruer og et hav af elskerinder.

Hvorvidt den thailandske befolkning er fuldt ud orienteret om deres regents udskejelser er uvist, for i Thailand er majestætsfornærmelse ikke noget at spøge med. Journalister risikerer at blive sendt op til femten år bag tremmer, hvis de omtaler kongefamilien på en uheldig måde.

Som videoen over artiklen antyder er der tale om en farverig herre, som ikke er bange for at træffe uortodokse valg.

For eksempel da han udnævnte sin nu afdøde puddelhund Foo Foo til general i flyvevåbenet. De måbende tobenede generaler protesterede ikke, da kritik af deres firbenede kollega kunne skaffe dem en tur bag tremmer.

Thailænderne elskede kong Bhumibol Adulyadej. Foto: AP

I den omtalte video, som Ekstra Bladet udelukkende bringer en sekvens af, fejrer den daværende kronprins sin tredje hustrus 30 års fødselsdag. Ser man videoen i sin fulde længde toner den nu afdøde vovse også frem.

Hunden er iklædt en smoking-lignende dragt, fødselsdagsbarnet vimser rundt med blottede bryster i g-streng, mens ulasteligt klædte tjenere pisker rundt med mad og drikkevarer.

Da Foo Foo døde i 2015, fik den en begravelse, der er en statsmand værdig. Med dødsfaldet fulgte fire dage med buddhistiske begravelsesritualer og kremering.