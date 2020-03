Party-ø lukker alle diskoteker og værtshuse

Utroligt mange danskere har enten besøgt Mallorca eller Ibiza, der er en del af de baleariske øer i Middelhavet ud for Spaniens kyst. Begge øer er kendt for deres vilde natteliv, som turister fra hele Europa jævnligt besøger. Men det er slut nu.

Den regionale baleariske regering har nemlig i dag beordret lukning af samtlige diskoteker, natklubber, værtshuse og casinoer på de to øer.

Det er samtidigt blevet beordret, at restauranter, teatre og biografer skal reducere deres publikum med mindst en tredjedel.

Det skriver flere medier heriblandt Periodico de Ibiza, Mirror, og Daily Mail

Her ses den gamle by og havn på party-øen Ibiza. Foto: Getty Images.

Der er netop nu 26 tilfælde af patienter med coronavirus på de baleariske øer. Kun en enkelt person er død. Det var en kvinde på 60 år, der i forvejen havde et dårligt helbred.

Præsident Francina Armengol har indrømmet, at det er nogle drastiske foranstaltninger i et område med lav coronavirus. Der er nemlig kun 0,8 procent coronavirus i det baleariske område ud af det samlede Spanien. Men Francina Armengol forsikrede, at disse indgreb vil medvirke til, at de baleariske øer vil komme bedre ud på den anden side af corona-krisen.

Mere end 4000 spaniere er allerede smittet med coronavirus. 120 personer er ind til videre døde af sygdommen i Spanien.