Partypølser tilbagekaldes efter metalfund

Rema 1000-datterselskabet Reitan Distribution A/S tilbagekalder et parti af produktet Partypølser, efter at en kunde har fundet en mindre metalsplint i en af pølserne.

Det skriver både Fødevarestyrelsen og selskabet i en pressemeddelelse.

Der er risiko for metalsplinter i resten af partiet, som er solgt i Rema 1000 butikker i hele landet. Pølserne er produceret i Polen.

Det drejer sig om pølser, der er produceret 19. december 2018 og har mindste holdbarhedsdato 16. januar 2019.

- Normalt ved produktion af pølser gør man meget for, at der ikke er metalsplinter og andet i nærheden, så det er selvfølgelig noget, de polske myndigheder må få en snak med producenten om, siger Nikolas Kühn Hove, der er beredskabschef i Fødevarestyrelsen.

Kunden skar selv pølsen i stykker og fandt metalsplinten og nåede derfor ikke at indtage den.

Fødevarestyrelsen advarer om, at der er risiko for skade på tænder, i munden og i svælget, hvis spiser pølser med metalsplinter i.

Forbrugerne rådes til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt eller at kassere det.

/ritzau/