Pas på: Danskere bag udspekuleret Facebook-fup

Dokumentation: Her er hele samtalen

Herunder kan du læse Ekstra Bladets udskrift af de tre telefonsamtaler, som Ann-Katrine Krogsgaard fra Frederiksværk Farvehandel 26. november 2019 havde med Casper Dzienis, der netop var blevet direktør for Marketing Saver. Nogle uger tidligere var hun allerede en gang blevet fuppet til at skrive under på en kontrakt, selvom hun også der var meget skeptisk og i flere mails fik en garanti for, at hun kun bandt sig for 99 kroner om måneden.

Da Casper Dzienis ringede, benyttede hun derfor muligheden for at optage de tre samtaler, der undervejs blev afbrudt flere gange blandt andet på grund af kunder.

Samtale 1:

Ann-Katrine: Det er Trine (som er Ann-Katrines kalde/kælenavn, red.)

Casper: Det er Casper igen herinde fra Marketing Saver.

Ann-Katrine: Ja, hej.

Casper: Er der tid nu eller?

Ann-Katrine: Ja, det er der.

Casper: Godt nok. Fornemt - fornemt. Hvor kom vi fra? (griner højt)

Ann-Katrine: Jamen, du sagde et eller andet med noget annoncering eller sådan noget.

Casper: Ja, nogle opslag inde på Facebook.

Ann-Katrine: Nogle opslag på Facebook, ok.

Casper: Vi er som sagt en virksomhed, der arbejder med Facebook. Vi laver opslag og annonceringer inde på Facebook.

Ann-Katrine: OK.

Casper: Så er det her, at vi kan gå ind og hjælpe dig - vi kører tilbud lige nu med fire opslag på en måned. Det er et opslag om ugen til den vanvittige pris af 99 kroner.

Ann-Katrine: OK.

Casper: OK.

Ann-Katrine: Det lyder da meget spændende.

Casper: Ja, det er nemlig en rigtig fornuftig pris. (griner højt). Bruger du Facebook til ...hvad hedder det… din virksomhed?

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Det gør du - er det noget, du selv står for?

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Er det noget, du bruger en masse tid på?

Ann-Katrine: Naaah, ikke sådan specielt.

Casper: Neeej, ikke sådan specielt. Er der nogen speciel grund til det?

Ann-Katrine: Næææh, det er jo tiden...sådan. Lige ikke.

Casper: Tiden, ja, det er så lige præcis der, hvor vi går ind og er en kæmpe stor hjælp. Vi går ind og sparer din tid. Så du slipper for at sidde og lave de opslag her. Og holde styr på dem.

Ann-Katrine: OK.

Casper: Det er så det, vi gør for de her 99 kroner.

Ann-Katrine: Nå.

Casper: Det er som sagt et tilbud…

Ann-Katrine: Hvad slår I så op?

Casper: Jamen, det er så det - det komme an på dig. Det kan være, at du har noget materiale eller et eller andet.

Ann-Katrine: OK.

Casper: Lad os sige at du har et billede eller måske en video. Du kører måske et kanongodt tilbud. Så sender du det ind - du vil få en privat konsulent. Og det er ham, der laver alt samarbejdet med dig.

Ann-Katrine: Nå, ok.

Casper: Så sender du det ind til ham. Hvis vi går videre her, booker jeg et opstartsmøde med ham. Det er et telefonmøde, der tager en halv time. Hvis du har noget materiale klar, det kan være nogle billeder, kan du sende det ind på mail til ham. Så kan I snakke 100 procent om, hvad alle dine behov er og så videre og videre under det møde her.

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Lige så snart jeg lægger på så går der maksimum 24 timer, så kan han have et opslag oppe. Hvis du har materialet klar. Hvis du ikke har noget materiale klar, så er det også fint. Så kan vi godt sørge for det. Det tager bare en smule længere tid.

Ann-Katrine: Koster det så ikke ekstra eller hvad?

Casper: Det koster ikke ekstra, nej. Det gør det ikke.

Ann-Katrine: OK.

Casper: Vi har forskellige kunder - måske er det gamle Tove på 62, der ikke rigtigt har styr på billeder og sådan noget. Så vi har diverse samarbejdspartnere, hvor vi godt kan gå ind og hente billeder, der er relevante...for det, I laver.

Ann-Katrine: OK.

Casper: Så det er overhovedet ikke noget problem, hvis du ikke har det.

Ann-Katrine: Nej. Og det koster kun 99 kroner om måneden?

Casper: Det koster kun 99 kroner for en måned, det er korrekt.

Ann-Katrine: Nå, ok.

Casper: Det er fuldstændig korrekt.

Ann-Katrine: Har du noget - kan jeg se på det?

Casper: Hvad tænker du på? Tænker du på det vi har lavet før eller?

Ann-Katrine: Næææh, jeg tænkte bare...hvordan betaler man og sådan?

Casper: Nåååååh, på den måde. (griner) Det er ikke sådan, at du her i telefonen siger, at du gerne vil have det her. Og så fakturerer vi en regning. Hvis vi går videre her, vil jeg sende dig en bekræftelses email. På den mail her putter du dit telefonnummer ind. Så trykker du godkend. Og så får du tilsendt en kode på din telefon, hvor du så går ind og bekræfter det her.

Ann-Katrine: Og bekræfter der? Hvad bekræfter jeg så?

Casper: Der bekræfter du sådan set det samarbejde, vi kommer til at have her. Og så er det her, at du vil indgå...du får det her telefonmøde...opstartsmøde. Med en af dine private konsulenter.

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Og så er det der, at I vil gå i dybden med det hele.

Ann-Katrine: Hmm hm.

Casper: Altså præcis hvad det er...må jeg lige spørge dig om noget en gang?

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Hvis vi skulle have et rigtigt godt samarbejde, her ikke. Hvilke tre krav du kunne stille til os - hvad kunne det være?

Ann-Katrine: Ehhh, det ved jeg sgu ikke. Altså, selvfølgelig at jeg får nogle flere kunder. Og ja - det ved jeg sgu ikke. Det er jo lidt svært at tænke på.

Casper: Det er den mest populære (begge griner lidt). Hehe - mere vækst.

Ann-Katrine: Der kommer lige en kunde nu - kan du ringe om fem minutter igen?

Casper: Ja - haha (griner)...

Ann-Katrine: Jeg ved godt, at det er besværligt, men sådan er det, når der er kunder i biksen.

Casper: Selvfølgelig - selvfølgelig. Det er helt i orden. 5 minutter.

Ann-Katrine: Det tror jeg er fint.

Casper: Super.

Ann-Katrine: Godt

Samtale 2:

Casper: Halløjsa.

Ann-Katrine: Sådan er det jo lige en gang imellem.

Casper: Hvad siger du?

Ann-Katrine: En gang imellem må man lige passer kunderne også.

Casper: Ja, det har du fuldstændig ret i. Hahaha - de skal også passes (griner). Jamen, det var angående det møde der.

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Altså, hvornår vil du have tid til det?

Ann-Katrine: Ehhhj, det ved jeg ikke.

Casper: Som sagt, det er et telefonisk møde, der tager en halv time.

Ann-Katrine: OK.

Casper: Jeg kan booke dig ind her til om en uge. Det kunne være den 3. (december 2019).

Ann-Katrine: Ja (meget tøvende). Det kan da godt være, at det kan passe.

Casper: Ja (super frisk) - hvad tid passer dig?

Ann-Katrine: Aaah, det ved jeg sørme ikke. Klokken 14 eller sådan noget.

Casper: Klokken 14 - ja, det siger vi. Nu skal jeg lige skrive det ind her engang. Klokken 14.00. Det var den 3. december - super. For lige...før jeg kan sætte det her ind i hans kalender, så skal vi have bekræftet det møde der - og det skal jeg lige hurtigt se engang, hvor jeg har linket ..dudududuuu...jeg har lige haft det fremme her, så. For at være forberedt. Her - der var det. Hehe - super. Jeg skal lige hurtigt have nogle oplysninger en gang. Ehhøøøøm..så bliver det nemlig sendt direkte til din mail. Virksomhedens navn det er Frederiksværk Farvehandel ApS. Korrekt?

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Det var Frederiksværk og ikke Frederikshavn? (griner)

Ann-Katrine: Ja.

Casper. ...Farvehandel. ApS. Vuups. Sådan der. Og navnet det var?

Ann-Katrine: Trine Krogsgaard.

Casper: OK, det er fordi, den står inde (i cvr) som Ann-Katrine...

Ann-Katrine: Jaaah, men det er også mit rigtige navn - så det passer meget godt. Jeg kalder mig bare Trine.

Casper: Aahhh, ok. Du lyder meget ung og frisk - dyrker du noget motion?

Ann-Katrine: Aaah nej. Det er nok ikke det helt store.

Casper: Nej...nååh. Hehehhe (griner). Eeehh e-mail er det Xxx?

Ann-Katrine: Ja.

Casper: OK - og telefonnummeret...er det bare samme telefonnummer, som jeg ringer på her?

Ann-Katrine: Ja. Det er det.

Casper: Xxx - okayyye...Adresse det er Nørregade 59?

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Nøøøørregade 59. Yes. CVR-nummer?

Ann-Katrine: Xxx - ja.

Casper: Mit navn, det kan jeg godt - og det var 99 kroner, vi blev enige om, yes.

Ann-Katrine: Binder man sig så til noget eller hvad? Altså?

Casper: Hvad, ja, du burde meget gerne have fået en email lige nu.

Ann-Katrine: OK.

Casper: Og i den email her der...hvad hedder det...den åbner du. Og så - nede i bunden der skal du sætte dit telefonnummer ind. Og når du så trykker submit, så får du en kode på din telefon. Den skal du så gå ind og sætte ind og så har du godkendt her, sådan set. Og så er det, at jeg kan booke dig ind til det her møde.

Ann-Katrine: OK.

Casper: Er det noget, du har mulighed for at gøre, mens jeg har dig her i røret?

Ann-Katrine: Jeg kan lige prøve at se engang. Skal jeg trykke på det ‘Open Contract’ eller hvad?

Casper: Korrekt.

Ann-Katrine: Ehhh, ja. Øøøhhh...den er jo lang, den her kontrakt der? Der står et eller andet med, at man tegner et abonnement med 60 måneders bindingsperiode? På 2500 kroner? Hvad er det for noget?

Casper: Undskyld - hvad siger du?

Ann-Katrine: Der står et eller andet sted her i kontrakten ...når jeg lige scroller den igennem, at man tegner et abonnement med 60 måneders bindingsperiode på 2500 - pr. måned! Det er jeg da ikke interesseret i.

Casper: Jamen, aftalen den bliver bindende i 12 måneder efter den første måned. Til 99 kroner om måneden.

Ann-Katrine: Hvad så med de 2500 kroner - hvad er det for noget?

Casper: Det er så hvis du snakker - det var det, jeg sagde - hvis du ønsker at arbejde videre med os, så er det jo, at du kan snakke med den konsulent du får. Og de 2500 kroner er så der, hvor du begynder at få annoncer ind - det er så hvis du indgår en aftale med ham for annoncer. Så er det, hvis vi fortsætter arbejdet der, så vil det koste 2500 kroner for de annoncer.

Ann-Katrine: Hvad er det så, jeg får for de 99?

Casper: Det er fire opslag inde på din Facebook-side, som er lavet af...det er så af samme konsulent.

Ann-Katrine: Og hvad er annoncer?

Casper: Det er...hvad hedder det...det er så der, hvor vi kan hente folk ind på din Facebook-side udefra. Så der går vi ind og bruger noget med cookies - det er noget, han har meget mere styr på. Hehe (griner). Ved du, hvad cookies det er?

Ann-Katrine: Jaa, det er et eller andet med.

Casper: Det er...du har prøvet at sidde online og er i gang med at købe et par sko - så lukker du computeren ned og dagen efter går du ind på internettet - så går du ind på Facebook for eksempel. Og så - bum - lige pludselig dukker samme sko op.

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Ja - det er på grund af cookies. Det er simpelthen der, hvor vi kan - hvis du ønsker at fortsætte arbejdet med at få de her annoncer - så er det der, at de 2500 kroner går ind.

Ann-Katrine: OK - hvis jeg skriver under på den her nu, så er det kun 99 kroner om måneden? Så skal jeg ikke også betale 2500?

Casper: Det, du har her, det - det, jeg sender til dig her i dag, det er de fire opslag til 99 kroner, det er fuldstændig korrekt.

Ann-Katrine: Ja.

Casper: Og der er det så, at der vil du så have det opstartsmøde her med din konsulent. Og der er det så, at du kan gå i dybden med om du vil fortsætte samarbejdet og er tilfreds med det. Og der er så de 2500 kroner, hvor du vil indgå med annoncer.

Ann-Katrine: Jeg skal overhovedet ikke - jeg skal slet ikke have noget til 2500. Og det skal jeg være helt sikker på, at jeg ikke bliver bundet af.

Casper: Det bliver du ikke bundet af - det gør du ikke.

Ann-Katrine: Det gør jeg ikke?

Casper: Det, jeg sender til dig i dag, det er de fire opslag på 99 kroner.

Ann-Katrine: OK.

Casper: Der er det så, at du kan videregå...lave en ny aftale med ham, hvis du er tilfreds med arbejdet og gerne vil have det ekstra med..

Ann-Katrine: Det vil sige, at man kommer til at se nogle opslag og noget arbejde, før man går videre med noget eller hvad?

Casper: Hvad siger du?

Ann-Katrine: Jeg kommer til at se nogle opslag og noget arbejde, før man går videre med noget eller hvad?

Casper: Ja ja - selvfølgelig selvfølgelig. Selvfølgelig. Selvfølgelig...selvfølgelig..

Ann-Katrine: Jeg skal altså lige læse den her igennem - hvad det lige er, at der står. Så må jeg lige se på det bagefter.

Casper: Yes. Øhhh - hvornår kan jeg ringe til dig igen?

Ann-Katrine: Jamen, du kan prøve at ringe til mig i morgen. Så har jeg lige fået læst den igennem.

Casper: I morgen - altså det her tilbud på de 99 kroner, det er kun gældende i dag.

Ann-Katrine: Det er kun gældende i dag.

Casper: Ja, indtil jeg går hjem -- og jeg går hjem klokken 18.

Ann-Katrine: OK. Jeg kan lige prøve at læse.

Casper: Kan jeg ringe tilbage om et kvarters tid.

Ann-Katrine: OK

Samtale 3

Casper: Det er Casper igen her.

Ann-Katrine: Ja, jeg har haft kunder - jeg har sgu ikke rigtigt haft tid til at nå at få læst den igennem. Så det - det kan jeg sgu ikke nå i dag.

Casper: Nej, altså hvis det er vigtigt med noget mere tryghed, kan jeg sende dig en email, hvori der står, at de 99 kroner ikke er bindende. Det giver noget mere tryghed.

Ann-Katrine: Ja, men …

Casper: Altså, hvis det er det, du tænker på. Jeg kan godt se, at det er det, du er…

Ann-Katrine: Jeg vil jo ikke risikere, at jeg pludselig har bundet mig til 2500 kroner.

Casper: Nej, nej - selvfølgelig selvfølgelig. Den konsulent, du får, han vil lave de opslag og så sender vi arbejdet videre til ham. Og så er det hans arbejde at få dig ind til de 2500 kroner, hvis det er, at du vil indgå aftale.

Ann-Katrine: Det er noget, man klart indgår med ham efterfølgenden - det er ikke noget, der bare lige pludselig sker?

Casper: Nej. Og det er det, jeg kan sende dig en email på her, hvis du gerne vil have det på skrift. Så kan jeg sende dig en email, hvor der står, at de 99 kroner ikke er bindende. Hvis det kan give dig mere tryghed. Så det ikke bare er mig, der siger det. Så har du det på skrift fra mig.

Da samtalen er slut, sender Casper Dzienis netop en mail som de to, Ann-Katrine allerede for flere uger siden fik og lod sig overbevise af. Denne gang afbryder hun naturligvis al kontakt, underskriver ingenting og har siden intet hørt fra Markering Saver.