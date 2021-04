Pas på de glatte veje i Jylland

Kør gerne i god tid, og pas på de glatte veje. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands politi på Twitter.

Store dele af Jylland er nemlig glat på grund af de få centimeter sne og det kolde vejr, der var i nat.

- I nat blev der saltet på E20, og heldigvis er temperaturen ved at vende og salten har lagt sig. Det betyder ikke, at man ikke skal passe på, men det går den rigtige vej, fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet, Karina Svendsen.

- Så snart solen kommer mere frem og temperaturen stiger, så vil det glatte føre også forsvinde, uddyber hun.

Intet på Sjælland eller Fyn

Som det ser ud nu, så er det kun Jylland, der er ramt af det glatte vejr.

Hverken Sjælland eller Fyn har haft behov for at blive saltet de seneste to døgn, og vejene er ikke glatte her.

- Det er faktisk kun Jylland, der er blevet ramt, bekræfter Karina Svendsen.