Pas på denne jule-sprit

Der bliver tændt levende lys i hjemmet overalt i Danmark i dag. Det er nemlig første søndag i advent, hvilket gør, at brandvæsenet er ekstra klar til at være klar.

Og i år er der en særlig grund til at være ekstra påpasselig.

Der er måske skruet ned for julesnapsen på grund af de aflyste julefrokoster, men derfor er der stadig masser af sprit på bordet, der kan få temperaturen til at stige til uønskede højder. Nemlig håndsprit.

- I år skal man være meget opmærksom på håndspritten, som er en yderst brændbar væske. Derfor opfordrer vi til, at hver enkelt er opmærksom på at holde håndsprit langt væk fra de levende lys, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Tirsdag 1. december er fælles nordisk røgalarmdag, men Danske Beredskaber ser ingen grund til at vente. Undersøg allerede i dag om dine røgalarmer virker, inden du finder tændstikkerne frem.

- Røgalarmer, der ikke virker, giver falsk tryghed. Derfor skal du jævnligt tjekke dine alarmer. Sørg blandt andet for, at batterierne stadig virker, at alarmerne er rengjorte, og at udløbsdatoen ikke er overskredet, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

I de kolde vintermåneder opholder vi os mere indendørs, tænder levende lys og er mere i køkkenet, end vi plejer. Og det er netop i disse måneder, der oftest opstår brande i private hjem. Og i år er håndspritten altså kommet til, hvilket kun øger brandrisikoen.

- Mange brande starter enten i køkkenet eller ved brug af levende lys. Så vær ekstra opmærksom i den travle julemåned. Læg aldrig ting fra dig på komfuret, bliv i køkkenet, når du laver mad, og sluk levende lys, når du forlader et lokale, fastslår Mads Dalsgaard.

Brande i private hjem Knap en tredjedel af utilsigtede brande i private hjem, som brandvæsenet rykker ud til, opstår i køkkenet

Brandvæsenet rykker årligt ud ca. 3.900 gange til brand i private hjem. Antallet af udrykninger topper i vintermånederne

Der opstår årligt omkring 60.000 brande i private hjem, som folk selv formår at håndtere uden at tilkalde brandvæsenet

Mange, der har oplevet en brand i deres hjem, siger, at branden skyldtes brug af levende lys, herunder i juletræet eller en juledekoration

75 pct. af danskerne har røgalarmer opsat i deres hjem. Kilde: Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen Vis mere Luk

