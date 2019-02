Pas på! DMI varsler voldsomt vejr

I nattens mulm og mørke sniger tågen sig ind.

Søndag aften og natten til mandag vil den lægge sig tæt over store dele af landet.

- Vi har allerede har tæt tåge i den sydlige og vestlige del af Jylland. Der er tåge mange steder i Jylland, siger vagthavende meteorolog hos DMI Thyge Rasmussen.

Spreder sig

Selvom tågen i øjeblikket primært befinder sig i Jylland, så er den allerede begyndt at snige sig videre ind over resten af landet.

- Den kan bredde sig østpå i løbet af natten.

- Indtil videre har vi holdt Sjælland fri, men vi kommer nok til at sende et varsel ud for Sjælland også. Der er allerede meldinger om tåge nogle steder i Nordsjælland, siger Thyge Rasmussen.

DMI varsler om voldsomt vejr i forbindelse med tåge, fordi det giver dårlig sigtbarhed og derfor kan genere trafikken.

- Der er en sigtbarhed på under 100 meter. Det er der, vi varsler, fordi det giver problemer for trafikken. Selvfølgelig kan det også give problemer for luftfarten, men det er primært for trafikken, at vi varsler, siger han.

Bliver liggende

Tågen ser ikke umiddelbart ud til at skynde sig væk. Den kan risikere at blive liggende helt til mandag morgen.

- Det kan godt risikere at blive liggende hele natten og også i morgen tidlig. Den ser ikke ud til at flytte sig, fordi der ikke er meget vind. Så det kan give problemer for morgentrafikken.

- Når solen står op, begynder det at hjælpe på det, men det bliver nok først bedre hen mod syv-otte tiden. Hvis vi er uheldige, så kan det godt blive hængende lidt længere, siger Thyge Rasmussen.