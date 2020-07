Pas på: Gratis billet kan koste dig dyrt

Alle klappede i hænderne, da regeringen gjorde færgebilletten gratis for julimåned, der for alvor har sparket gang i indenrigsurismen. 56 færger er tilmeldt ordningen som en del af sommerpakken, og omtrent 83.000 cyklister og gående har allerede taget imod tilbuddet uden betaling.

Men som rejsende danskere er det ikke blot fryd og gammen at bestille billetten. For det kræver, at man forpligter sig til at stige ombord på færgen.

Det oplyser Jesper Maack, PR - og kommunikationsansvarlig fra Molslinjen til Ekstra Bladet.

- Alle gående og cyklister kan få refunderet deres billet, hvis og kun hvis de faktisk rejser med færgen. Ellers kan vi meget hurtigt ende i en situation, hvor rejsende optager pladser fra andre, der gerne ville have været med færgen, men som ikke kunne bestille billet, fordi alting er booket, siger Jesper Maack.

Såfremt man ved, at man er forhindret i at rejse med færgen, og man er indehaver af en gyldig billet, er ophavsmanden ansvarlig for "at sælge billetten videre til anden". Det råder den PR - og kommunikationsansvarlige til de danskere, der allerede har booket billet og som på nuværende tidspunkt ikke kan rejse med en færgeafgang.

Sommerpakken afsætter 35 millioner kroner til gratis indenrigsfærger i juli for passagerer på cykel eller til fods. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- For at denne her ordning overhovedet skal kunne køre rundt, er vi jo afhængige af de skattekroner, som er bevilget af regeringen til gratis billetter. Det går jo ikke, at de rejsende bare bestiller i uanede mængder. Man skal også mene det, siger Jesper Maack.

Han fortæller, at Molsinjen tilbagebetaler beløbet, som de gående og cyklister i første omgang lægger ud, men som de altså får refunderet,efter de er kommet til søs.

Derfor kan der således lande en ufrivillig regning til de rejsende, der ikke indløser sin billet.

Jesper Maack råder alle rejsende til at læse de almindelige billet-betingelserne igennem, før der trykkes 'betal'. Billetten kan nemlig ændres og aflyses få timer før afgang.

Kom i god tid

Også formanden for Landdistrikternes Fællesråd understreger, at det er vigtigt, når man bestiller sin billet, at man kommer i god tid.

- Det er en rigtig god idé at bestille sin færgebillet i forvejen og generelt komme jævnt fordelt over hele dagen, så alle får en god oplevelse. Samtidig håber jeg, at både øboer og turister har forståelse for, at den store interesse for at besøge vores øer kan betyde længere ventetid på visse færgeafgange.