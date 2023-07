Pas på! Højsæson for vild pastinak

Det kan være farligt at plukke den blomsterlignende plante

Pluk den ikke!

Sådan lyder den klare anbefaling fra Naturstyrelsen om planten vild pastinak.

Det er nemlig højsæson for den invasive plante, der netop nu florerer rundt omkring i det danske land. Og selvom den måske ser yndig ud, kan planten være farlig for mennesker.

Det skriver TV 2 Nord.

- Man kan komme frygteligt til skade ved at røre ved den, fordi der er de samme stoffer i, som der er i en bjørneklo. Hvis man rører planten, kan den give vabler, brandsår, og så svier det, fortæller naturvejleder ved Vesthimmerlands Kommune Karin Winther.

Vær varsom

Skal du således på en tur i skoven eller ud for at plukke blomster, kan det betale sig at holde øjnene åbne efter pastinakken.

Planten er nemlig giftig fra top til tå og udskiller en saft, som gør huden følsom over for sollys. Ender man med at få hudkontakt med planten, kan det resultere i vabler eller i værste fald sår på huden.

'Får man saften på sig, skal man vaske området grundigt og holde huden tildækket og skærmet mod solen i mindst en uge. Evt. kontakt giftlinjen for flere informationer om pastinak', skriver Naturstyrelsen på deres hjemmeside.

Er du mere til vilde dyr end vild pastinak, så læs her om de største af slagsen i den danske natur.