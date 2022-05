Pas på: Hormonforstyrrende stoffer i flere solcremer

Vi går med hastige skridt de officielle sommermåneder i møde, og forhåbentlig bliver der mange anledninger til at smøre sig ind i solcreme.

Men i jagten på den solbeskyttende creme er det værd at være opmærksom.

Hormonforstyrrende stoffer i en tredjedel

En ny test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi har nemlig vist, at en tredjedel af de 35 testede solcremer og solspray med faktor 30 indeholder stoffer, som mistænkes at være hormonforstyrrende.

Selvom uønskede stoffer i et enkelt produkt sjældent er farligt i sig selv, er det stadig værd at være opmærksom på.

For når vi udsættes for kemiske stoffer fra flere produkter i hverdagen - fra kosmetik, mad, tøj og elektronik - udgør det en sundhedsrisiko, oplyser Forbrugerrådet Tænk på deres hjemmeside.

Fostre påvirkes

Derudover tyder nyere forskning på, at det kan have negativ betydning for det ufødte barn, hvis det bliver udsat for hormonforstyrrende stoffer meget tidligt i graviditeten.

I testen får 15 ud af de 35 solcremer den bedste bedømmelse, hvor de hverken mistænkes for hormonforstyrrende stoffer eller anden skadelig kemi.

