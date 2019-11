Pas på: Hvert tredje tilbud på Singles Day er falsk

Hypen kender ingen grænser her i november, hvor både dagens Singles Day - som stammer fra Kina - og senere på måneden Black Friday - der kommer fra USA - er de store tilbudsdage.

Men en analyse fra prisportalen PriceRunner afslører, at dagens tilbud er både færre og ringere end under den kommende Black Friday.

Giganten Alibaba - der i Kina svarer til, hvad Amazon gør for amerikanske forbrugere - fløj sangerinden Taylor Swift til Shanghai for at reklamere for Singles Day. Foto: Ritzau Scanpix

Sælger for 67.000.000.000 på en halv time

Har sat prisen op

Hvad værre er, så risikerer du også som forbruger at købe en vare i dag, der præsenteres som et tilbud, men reelt er fup.

PriceRunner har mandag morgen kulegravet mere end 35.000 tilbud fra landets 50 største netbutikker. Og de nedslående fakta er, at 29 procent - eller næsten hvert tredje tilbud - af varerne har fået en højere pris siden 1. september og frem til en uge før Singles Day.

Konsekvensen er, at kunderne i nogle tilfælde har kunne købe varen til samme eller bedre priser, end dem de skal betale i dag. Varerne er ganske enkelt ikke billigere nu end mange andre gange i løbet af året, konkluderer PriceRunner.

De bedste Singles Day tilbud Her er de varer, der ifølge analysen fra PriceRunner har de største prisfald i dag: Parfume -24 % Babyudstyr -20 % Barbermaskiner og trimmere -19 % TV -18 % Bærbar computer -17 % Ting til børneværelset -17 % Legetøj -16 % Aktivitetsmåler -15 % Mobiltelefoner -14 % Høretelefoner -13 % Kilde: PriceRunner Vis mere Luk

Black Friday er større

Ifølge PriceRunner skal man kigge sig godt for, når Black Friday holdes 29. november. Men allerede nu viser data, at priserne på Black Frida i 2018 i gennemsnit var sat 19 procent ned mod 16 procent i dag under Singles Day.

Det er under Singles Day også blot seks procent af samtlige varer i de 50 største netbutikker, som er på udsalg. Under Black Friday sidste år var det tal hele 22 procent.

