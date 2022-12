Pas på: Juletræer skyld i sygdom

Vinterperioden er næsten altid garant for den årlige omgang snotnæse, tør hoste og storforbrug af halstabletter.

Men nu har norske og udenlandske astma- og allergiorganisationer muligvis en mulig forklaring på, hvad der i juleperioden får dig til at trække i sådan en mængde halstørklæder, som kun Ulla Terkelsen vil iføre sig.

Ifølge det norske Astma- og Allergiforbund (NAAF) kan grantræet ude i stuerne være bærere af symptomfremkalende partikler i form af skimmelsvamp og gammelt pollen fra andre træsorter og planer, som nåletræerne har med fra naturen. Det skriver Dagbladet.

'Hvis du er følsom over for skimmelsvamp og pollen, kan du få symptomer, der ligner høfeber, når du køber et rigtigt træ. Oven i dette kan astmasymptomer blive værre,' oplyser NAAF på sin hjemmeside.

Så til trods for juletræets hyggelige tilstedeværelse med al sin pynt er der kun én ting at gøre, Hvis du lider af følsomme luftveje eller har lungesygdomme, der gør, at du oplever sådanne symptomer. Så er det udenfor med juletræet, og det er med det vuns.

Den britiske astma- og allergiorganisation Asthma UK oplyser ligeledes på sin hjemmeside, at alle juletræer med rigtige grannåle også afgiver terpentinlignende gasser, der kan irritere slimhinderne.