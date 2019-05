Pas på lusket dating-trick

Ung mand fra Kalundborg blev udsat for et snedigt trick på datingside

Mandag var tæt på at ende helt galt for en 29-årig mand fra Kalundborg, som ellers troede, han havde fået en pige på krogen på en online datingside.

Pigen havde dog helt andre tanker.

Pludselig bad hun om den 29-åriges telefonnummer, hvorefter hun ringede ham op via datingsiden og forklarede, at hans konto var blevet hacket. Hun beroligede ham dog med, at hun havde taget affære, og han ville blive kontaktet af politiet snarest.

Godt 20 minutter senere blev han ganske rigtigt kontaktet af en mand, som påstod at være fra politiet.

Fattede mistanke

'Betjenten' bad den 29-årige om at oplyse sit CPR-nummer, adgangskode til NemID og kreditkortoplysninger. Den unge mand oplyste sit CPR-nummer, men fattede herefter mistanke og kontaktede Midt- og Vestsjællands Politi.

Ofret mistede heldigvis ikke nogen penge i forbindelse med svindleriet, men beskriver oplevelsen som utryg. Politiet efterforsker nu sagen, men har ikke foretaget nogle andholdelser.

Politiet: Oplys aldrig personfølsomme oplysninger

I forbindelse med sagen opfordrer politiet alle borgere til at udvise sund skepsis over for fremmede, der påstår at være fra virksomheder eller offentlige myndigheder.

Man skal huske at stille kritiske spørgsmål og afbryde telefonsamtalen, hvis man er det mindste i tvivl om, hvorvidt henvendelsen er reel eller et fupnummer.

Desuden bør man aldrig videregive personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adgangskode til NemID eller kreditkortoplysninger.