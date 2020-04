Pas på pollen under coronakrisen

Mens der endnu er et par uger, til coronakrisen ventes at kulminere, står landets pollenallergikere og især dem med allergisk astma overfor en risikofyldt periode.

I det varme forårsvejr, som er bebudet hen over påsken, vil masser af pollen begynde at suse rundt i luften fra træer, der er på nippet til at springe ud.

Især birk er problematisk for mange pollenallergikere, som ud over løbende næse og røde øjne også i mange tilfælde udvikler en behandlingskrævende allergisk astma.

Netop i april plejer mængden af birkepollen at toppe. Sidste år skete det 22. april, fremgår det af hjemmesiden pollental.dk, hvor pollenudviklingen pr. dag kan aflæses på en ajourført kurve. Der er kurver for en snes planter og træer.

Vær velbehandlet

- Har man astmatisk allergi kan de indledende symtomer godt forveksles med nogle af coronasymptomerne, eksempelvis åndenød og snue. Men er man velbehandlet, vil man hurtigt kunne føle forskel, siger vicedirektør Anne Holm Hansen fra Astma-Allergi Danmark.

- Og selvfølgelig skal man holde afstand fra andre, spritte af og vaske hænder ofte. På den måde kan man selv hindre, at man er blandt de særligt udsatte.

Ældre astmatikere i risiko

- Ældre mennesker derimod, som har en langvarik, kronisk astma, har typisk lungebetændelse mere end en gang om året. De er i særligt grad udsatte, hvis de kommer i berøring med covid-19 virus.

- De skal virkelig passe på sig selv og nøje følge de gældende hygiejneråd, siger Anne Holm Hansen.

Under det aktuelle covid-19 udbrud vil Astma-Allergi Danmarks daglige telefonrådgivning være udvidet.

I følge statistikken over de indlagte under coronakrisen har mange af patienterne i forvejen haft underliggende sygdomme - herunder luftvejslidelser.

- Derfor er det vigtigt at være velbehandlet hele tiden. Jo bedre man er indstillet af sin læge, jo længere bevæger man sig væk fra risikozonen, siger Anne Holm Hansen.