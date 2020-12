Pas på: Sælger falske coronavacciner

Mens hele verden venter på en vaccine mod coronavirus, udnytter nogle få muligheden til at sælge falske vacciner.

EU's lægemiddelagentur, EMA, skal mandag vurdere coronavaccinen fra virksomhederne Pfizer og BioNTech, og hvis alt forløber som håbet, så kan vaccinen blive endelig godkendt 23. december.

Men indtil vaccinen er godkendt og bliver tilbudt af de officielle myndigheder, bør folk vente med tålmodighed. For mens Pfizer og BioNTechs vaccine afventer grønt lys, udnytter andre situationen til at sælge falske vacciner på 'the dark web', skriver cybersikkerheds-bloggen Check Point.

14 doser til 300 dollars stykket

Check Points research-enhed har fundet flere opslag på internettet, hvor folk hævder at have en vaccine klar.

På 'det mørke internet' lyder det blandt andet: 'Available corona virus vaccine $250”, 'Say bye bye to COVID19=CHLOROQUINE PHOSPHATE' og “Buy fast.CORONA-VIRUS VACCINE IS OUT NOW'.

Prisen på vaccinerne ligger på omkring 250 dollars, svarende til cirka 1500 danske kroner. Sælgerne accepterer kun betaling via bitcoin, hvilket minimerer risikoen for, at transaktionen kan spores.

Check Points researchere kontaktede en af sælgerne, der tilbød en ikke-specificeret vaccine for 0,01 bitcion, svarende til cirka 300 dollars. Sælgeren påstod, at behandlingen krævede 14 doser.

Europol har advaret

Den europæiske politienhed Europol advarede for flere uger siden om netop risikoen for salg af falske coronavacciner.

I oktober kunne Europol bekræfte, at en organisation i Mexico allerede dengang solgte falske vacciner på obskure internetsider.

'Kriminelle har reageret hurtigt ved at producere falske influenzavacciner. Det samme scenarie vil sandsynligvis også opstå, når covid-19-vacciner bliver tilgængelige', skriver Europol i den officielle advarsel fra 4. december.

Netop det scenarie er nu opstået blot få dage før, at en egentlig vaccine kan være klar. Vaccinerne bliver blandt andet solgt internetsider, WhatsApp og Telegram Messenger.