Pas på! Tåge i det meste af landet

DMI advarer bilister om risiko for tæt tåge

Tæt tåge kan tirsdag morgen skabe problemer for trafikken, oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

DMI oplyser, at tågen i løbet af natten har bredt til det meste af Jylland, hvor sigtbarheden lokalt er under 100 meter. I resten af landet er det diset og stedvis tåge.

- I løbet af den tidlige morgen kan tågen brede sig til resten af landet, hvor der er en risiko for tæt tåge, oplyser DMI’s vagtchef Martin Lindberg og forklarer, at kun Bornholm går helt fri.

Varslet om tæt tåge gælder indtil videre til klokken 11. Det kan dog blive forlænget.

DMI varsler om voldsomt vejr i forbindelse med tåge, fordi det giver dårlig sigtbarhed og kan genere trafikken.

Flere politikredse opfordrer bilisterne til forsigtighed.

'Når du går ud til din bil, vil du opdage at det med stor sandsynlighed er tåget. Uanset om det er lyst eller mørkt, så husk lige at tænde lyset på bilen. Kør forsigtigt', skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Tågen skyldes, at lun og fugtig luft kommer ind over Danmark fra vest. Og når luften kommer ind over de kolde farvande, dannes der tåge, oplyser DMI.