Pas på troldene

Jeg lukker øjnene og prøver at forestille mig, hvordan de ser ud, de der trolde, som ligger på lur og forvrænger valgdebatten.

Sjovt nok er det første, der toner frem, et billede af Klaus Riskær. Som han stod der forleden i Ekstra Bladets valgstudie og talte om Kristendemokraternes næstformand, Isabella Arendt, som en ’pige’ og en ’26-årig babe i rød kjole’. Han lød grangiveligt som en forpjusket trold fra en anden tidsalder, som nogen havde hevet ud af pulterkammeret og støvet af.

Men det er jo bare Riskær.

Rigtige trolde - eller trolls, som de retteligt betegnes - kan være mere subtile og svære at få øje på. På Ekstra Bladet måtte vi forleden konstatere, at anonyme personer fra netforummet 4chan havde hacket sig ind i en afstemning på eb.dk. Vi kunne se, at flere tusind stemmer kom fra én enkelt IP-adresse, og derfor fjernede vi afstemningen og laver nu et nyt system.

4chan er et forum, som er kendt for at være hjemsted for trolling. Altså for trolls, hvis formål er at forstyrre og ødelægge den offentlige debat. Her fik vi en smagsprøve på, hvordan de opererer.

Et andet eksempel på en ’forstyrrelse’ i valgkampen, som vi givetvis kommer til at se mere af, kommer her:

12. april lagde Venstre et videoklip op på deres Facebook-side fra Folketingssalen, hvor Lars Løkke fra talerstolen siger, at han kerer sig om folk, der er nedslidte. Derefter ser man Mette Frederiksen spontant komme til at grine ad hans udsagn. Hun tager hånden op for munden og siger undskyld stadig med smilet i øjnene. I teksten skriver Venstre, at Mette Frederiksen blot har hånlig latter tilovers for dem, der vil finde konkrete løsninger til nedslidte.

Det fik hurtigt Anders Bak, som er digital teamleder hos Socialdemokratiet, til at tweete, at det var den vildeste manipulation, han havde set, og at Mette Frederiksen grinede ad noget helt andet.

Ekstra Bladets tech-redaktør, Heine Jørgensen, besluttede sig for at undersøge sagen. Han fandt ud af, at klippet ikke er manipuleret. Det ligger nemlig på Folketingets hjemmeside præcist som gengivet på Venstres Facebook-side.

Heine kontaktede Anders Bak med den oplysning, hvorefter Bak slettede sit tweet. Han skrev dog ikke, at han havde taget fejl, og på det tidspunkt var flere af S-folkene allerede i gang på Facebook med at angribe Venstre for ’manipulationen’.

Sådan bliver en forkert information rettet mod en politisk modstander hurtigt til en sandhed. Måske var Anders Bak i god tro, da han tweetede, hvem ved. Men misinformationen bredte sig under alle omstændigheder hastigt.

Så hvad skal man gøre som vælger ud over at nære sund skepsis over for, hvad der spredes på sociale medier?

Det er i grunden meget banalt, og jeg har skrevet det før på denne plads. Men ikke desto mindre er mit bedste råd: Tag ud i virkeligheden. Gå til vælgermøder i dit lokalområde. Snak med dine venner og kolleger om jeres egen virkelighed, og hvad der er vigtigt for jer. På arbejdet, i familielivet, når I går på pension.

Og tag meget gerne undervejs også med Ekstra Bladet ud og mød danskere, som har reelle spørgsmål til politikerne om dagpenge, pension, nedslidning og meget andet.

Det er Valget i virkeligheden, og det er lige præcis sådan, troldene skal tæmmes.