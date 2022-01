Passagerer sidder fast i fly

Stormen Malik volder Københavns Lufthavn store problemer med at få passagererne af flyene

Passagerer, der lander i Københavns Lufthavn, får en kedelig ventetid med på rejsen, inden de kan hente deres bagage.

- Folk sidder op til 90 minutter i flyene på grunden af vinden. Når du skal ud at flyve, går du direkte fra terminalen og ud til flyet. Og de jet-broer, man går i fra terminalen og ud til flyet, de må ikke bruges, når det blæser over 50 knob.

- Og eftersom det blæser over 50 knob nu, må vi ikke bruge dem, siger pressevagten hos Københavns Lufthavn.

Derfor er lufthavnspersonalet tvunget ud i en masse ekstraarbejde for at få passagererne af flyene.

- I stedet bruger vi trapper, der køres på flyene manuelt, men det kræver blandt andet, at flyene køres over på læsiden af lufthavnen, og det er der udfordringen er, for vi har halveret vores kapacitet.

Ingen aflysninger

På trods af den kraftige storm, hvor der flere steder i landet er målt vindstød af orkanstyrke, så har lufthavnen ikke været tvunget til at aflyse afgange eller landinger.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke måtte være flyselskaber, som vælger at aflyse afgange. Men det har ikke noget at gøre med restriktioner fra lufthavnens side.

Passagerer har dog udfordringer med at komme til og fra lufthavnen, fortæller pressevagten.

- At Øresundsbroen er lukket, påvirker os også. Når der ikke kører tog og biler over broen, så er der selvfølgelig passagerer, der har svært ved at komme til og fra lufthavnen, siger pressevagten.