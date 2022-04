Passagerfly måtte nødlande efter bombetrussel

Forsvarets F-16 fly måtte på vingerne, efter politiet modtog en bombetrussel mod et Ryanair fly på vej mod Billund lufthavn

Et Ryanair fly på vej fra Vilnius i Litauen til Billund måtte torsdag eftermiddag nødlande i Billund lufthavn, da der blev meldt om en bombe ombord på flyet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Til avisen oplyser Steffen Wolf, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, at politiet fik en anmeldelse, som de tolkede som en bombetrussel.

Det fik kort før klokken 15.00 F-16 Afvisningsberedskabet på vingerne.

- Vi sendte to fly på vingerne, hvilket er standard når afvisningsberedskabet bliver sendt afsted på sådan en opgave, siger vagtchefen ved Forsvarets Operationscenter til Ekstra Bladet.

Flyet blev ved landingen i Billund mødt af Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste(EOD), bombehunde samt redningspersonale og brandmænd.

- EOD blev sendt til Billund, hvor de undersøgte flyet. Der blev ikke fundet noget mistænkeligt, siger vagtchefen.

En aktion som denne kan ifølge Forsvarets Operationscenter, opfattes voldsom, men til JydskeVestkysten oplyser de, at de arbejder efter mottoet 'hellere en gang for meget end en gang for lidt'.