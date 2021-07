Passagertog afsporet: Undersøges nærmere

Havarikommissionen bekræfter over for Ekstra Bladet, at en afsporing af et tog på Københavns Hovedbanegård giver anledning til en undersøgelse

Ved du noget? Kontakt journalisterne direkte her.

Et passagertog blev 9. juli afsporet på Københavns Hovedbanegård, og Havarikommissionen bekræfter nu over for Ekstra Bladet, at episoden undersøges.

- Jeg kan bekræfte, at det var et tog med passagerer. Det kørte ikke så stærkt. Det var et sporskifte, hvor det skulle køre fra et spor til et andet, hvor toget blev afsporet. Og vi har så iværksat en undersøgelse, siger Bo Haaning, souchef, Havarikommissionen.

Han vil ikke gå ind i de konkrete undersøgelser, men han bekræfter dog, at sporenes tilstand er en del af undersøgelsen:

- Vores undersøgelser er ikke færdige, men det er klart, at sporenes tilstand er én af de ting, vi undersøger. Når der sker noget, er det ofte en kombination af flere uheldige omstændigheder, der falder sammen.

- Hvis vi vurderer, at der er risiko for, at det kan ske igen, så underretter vi straks sikkerhedsmyndighederne, lyder det fra Bo Haaning.

DSB bekræfter, at der har været en afsporing, men derudover henvises til Havarikommissionen og Banedanmark. Banedanmark ønsker imidlertid ikke at kommentere sagen i weekenden, lyder det fra pressevagten.

En del aflysninger

I en intern mail sendt til DSB's medarbejdere, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, løfter DSB sløret for, hvilke udfordringer virksomheden stod over for i forbindelse med afsporingen af passagertoget.

'Siden fredag har der været en del aflysninger fra København H, som skyldtes, at en skinnefejl fik et IC3-tog fra Østerport til at blive afsporet kørt før ankomst til stationen. Hele ugen har spor 7 derfor været ude af drift'.

'Da afsporingen skete fredag (9. juli), gav det samtidig et strømnedbrud på hele København H, da nogle vigtige kabler blev skåret over', fremgår det af den interne besked.

Alarmklokker blinker

Københavns Hovedbanegård er ét af Københavns trafikale knudepunkter, og derfor er det også ekstra vigtigt at have et øje på vedligeholdelse af jernbanesporene.

- Det er klart, at når vi er i et af Danmarks centrale trafikknudepunkter og et tog med passagerer afsporer, så blinker alle de små røde lamper, og så skal det selvfølgelig undersøges nærmere, siger Bo Haaning.