Passer de ældre: Næsten deres eneste kontakt

Louise Andersen er en af hverdagens helte, som holder Danmark i gang. Hun er udekørende social- og sundhedshjælper hos hjemmeplejen i Svendborg.

- Jeg passer på de ældre, det synes jeg er enormt vigtigt, siger Louise Andersen og tilføjer:

- De får ikke så meget besøg i øjeblikket, fordi der er mange pårørende, der holder sig væk. Så det er os, der snakker med dem og er deres eneste kontakt, fortæller Louise Andersen.

Derfor giver hun også sig selv tid til at sætte sig ned og snakke med de ældre, hvis hun kan mærke, at de har et ekstra behov for det i coronatiderne.

De ældre vil gerne have at Louise spritter ekstra meget af i de her dage, når hun besøger dem. Normalt kan de ikke lide lugten af spritten, fortæller hun. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Blandede følelser

Det er med blandede følelser, at Louise Andersen går på arbejde under coronakrisen.

- Jeg tror, vi alle sammen er lidt usikre, men det er en del af vores arbejde, at vi skal passe på de ældre, så det gør vi med glæde, siger hun.

Det er dog ikke hende selv, hun er mest bekymret for, men derimod de ældre, hun er ude og hjælpe, der er i risikozonen.

- Jeg er mere bange for at smitte de ældre, siger hjemmehjælperen.

Godt beskyttet

Ekstra god håndhygiejne og den rette afstand er nogle af de forbehold, som Louise Andersen tager, når hun cykler ud til de ældre i Svendborg.

Derudover skal hun være ekstra opmærksom på, om de ældre udviser symptomer på corona.

- Vi skal holde øje med symptomer, når vi er ude, og synes vi, at de har symptomerne på corona, så skal kontakte en sygeplejerske, som skal komme ud og vurdere.

Louise Andersen fortæller, at der er værnemidler til rådighed, som hun kan tage med ud på sine besøg. Derfor er hun tryg ved at passe sit arbejde og være med til at holde Danmark kørende.