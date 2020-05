Patientforening: Fornuftigt at vente med behandlingsgaranti

Det er godt, at der er kommet datoer på, hvornår patientrettighederne bliver genindført i sundhedsvæsenet.

Det mener Morten Freil, som er direktør i Danske Patienter.

Reaktionen kommer, efter at regeringen og Danske Regioner fredag aften nåede til enighed om en plan, der genindfører patientrettighederne i sundhedsvæsenet 1. januar 2021.

I psykiatrien genindføres rettighederne tidligere, nemlig 1. september.

Ifølge Morten Freil giver det god mening at vente til årsskiftet med at genindføre behandlingsgarantier i sundhedsvæsenet.

Den store pukkel af udskudte eller aflyste operationer betyder, at det ville være urealistisk at genindføre behandlingsgarantien, siger han.

- Vi er bange for, at man begynder at stille urealistiske forventninger op for patienterne, hvis man allerede nu vil have behandlingsgarantien.

- Gennemfører vi behandlingsgarantien, vil der være nogle, der ikke får opfyldt deres rettigheder, og så vil det ikke nødvendigvis være dem med størst behov, der kommer til først, lyder det fra Morten Freil.

Han kan dog ikke se, hvorfor man skal vente lige så lang tid med udredningsgarantien.

- Vi er glade for, at man nu sætter nogle datoer. Det er vigtigt, at der bliver lagt pres på, at patienter bliver udredt og behandlet til tiden.

- Vi havde håbet, at man allerede nu ville genindføre udredningsretten, for det er vigtigt, at dem, der er syge, bliver udredt, så de kan komme i behandling, siger han.

Han understreger, at det vigtigste fra nu er at få skabt et overblik over situationen i sundhedsvæsenet.

- Man bør få skabt et overblik over, hvor stor puklen er, og hvordan man vil afvikle den.

- Det bør man offentliggøre en plan og nogle tal for, så patienterne ved, hvad de kan forvente fremover. Er det et år eller to år, før vi får puklen afviklet?

Forudsætningen for planen om genindførsel af patientrettigheder er dog, at coronaepidemien forbliver under kontrol, lyder det i aftalen.

Grunden til, at det i første omgang er muligt at genoprette rettighederne i psykiatrien, er, at meget af behandlingen her har været omlagt til telefon og videobehandling.