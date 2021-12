Patientforening om suspendering: Det bider sig selv i halen

Danske Patienter tager den politiske beslutning om at suspendere udrednings- og behandlingsgarantien 'til efterretning'.

Det skriver paraplyorganisationen for patientforeninger i en pressemeddelelse.

- Vi anerkender behovet for at minimere presset i sundhedsvæsnet her og nu, men det er selvfølgelig en bekymrende nyhed for patienterne, siger Klaus Lunding, formand for Danske Patienter, i pressemeddelelsen.

Han er dog glad for, at suspenderingen foreløbig udløber om fire uger.

Mandag aften fulgte et flertal i Folketingets Epidemiudvalg en indstilling fra Epidemikommissionen om at suspendere garantier for patienter.

Bider sig i halen

Udredningsgarantien dækker over, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Behandlingsgarantien betyder, at man har krav på behandlingen inden for 30 dage efter udredning.

Suspenderingerne skal frigive kapacitet og skyldes det stigende coronapres og især bekymringen for varianten omikron.

At udredningsgarantien nu suspenderes, kan ifølge Danske Patienter få 'langsigtede konsekvenser' for både patienter og sundhedsvæsnet.

- Det bider sig selv i halen, for patienterne vil være mere behandlingskrævende, hvis de kommer for sent i gang med behandling. Det er vigtigt, at man sørger for at have en kapacitet, som kan sikre, at alvorlige sygdomme ikke får lov til at udvikle sig, siger Klaus Lunding.

Han peger videre på, at suspenderingerne ikke kommer til at løse 'de grundlæggende problemer' med personalemangel i sundhedsvæsnet.

Gå til lægen

Videre siger Klaus Lunding, at kommunikation til patienterne nu er afgørende.

- Det er også utrolig vigtigt, at man får kommunikeret klart ud, at man stadigvæk skal gå til lægen, hvis man har symptomer på sygdom.

- Når man suspenderer patientrettigheder, sender det et signal om, at sundhedsvæsnet er maksimalt presset, og vi kan godt frygte, at borgere med symptomer holder sig væk fra lægen i et misforstået hensyn, fordi de ikke vil belaste sundhedsvæsnet, siger han.

