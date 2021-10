Patientforeningen om fortsat strejke: - Det er ødelæggende

Sygeplejerskerne fortsætter med at nedlægge deres arbejde. Det møder hård kritik fra Patientforeningen

Sygeplejerskerne fortsætter med at nedlægge deres arbejde. Det sker på trods af, at Arbejdsretten flere gange har pålagt sygeplejerskerne at normalisere arbejdet.

De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser møder hård kritik fra Patientforeningen. Ifølge formand Niels Jørgen Langkilde er der ikke andre til at betale prisen end patienterne.

- Det er ødelæggende for patienternes helbred, og det rammer dem alle. Lige nu er fokus på løn fremfor på patienterne, siger Niels Jørgen Langkilde til Ekstra Bladet.

I sidste uge kunne Ekstra Bladet afsløre sygeplejerskernes strejkeplan, og hvilke hospitaler der bliver ramt.

I denne uge har en række sygeplejersker nedlagt arbejdet mandag og tirsdag mellem 07.45 og 08.45 på Nykøbing Falster Sygehus. I uge 43 er det Køge Sygehus, der står for skud.

Desperate patienter i røret

Niels Jørgen Langkilde fortæller, at der hver dag er patienter, der ringer til ham i frustration.

- Jeg har patienter i røret hele tiden. De er trætte og frustrerede over, at deres tider hele tiden bliver udskudt. Det er så giftigt og invaliderende for så mange mennesker og deres pårørende, siger Niels Jørgen Langkilde.

Også Helle Roland Dirksen, der er formand for Kreds Sjælland i Dansk Sygeplejeråd (DSR), lægger afstand til arbejdsnedlæggelserne.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi tager skarpt afstand fra nedlæggelserne. Jeg kan godt forstå, at sygeplejerskerne er vrede og frustrerede, men det retfærdiggør ikke de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, siger Helle Roland Dirksen til Ekstra Bladet.

Hun mener, at sygeplejerskerne i stedet bør vælge en lovlig vej. Det kunne for eksempel være ved at sætte regionsrådsmøder op i samarbejde med DSR.

Sygeplejerskerne står ved

Luca Jonathan Pristed, der er talsperson for dem, der organiserer strejkerne, kan godt forstå kritikpunkterne, men det kommer ikke til at sætte en stopper for strejkerne lige foreløbig.

- Jeg kan godt set det fra Patientforeningens synspunkt, men vi gør det ikke for at straffe patienterne lige nu. Vi går rigtig meget op i vores patienter og arbejde, men hvis vi ikke står fast nu, bliver det kun meget værre og farligere at være patient i fremtiden, siger Luca Jonathan Pristed.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Luca Jonathan Pristed er talsperson for dem, der organiserer strejkerne. Til daglig er han sygeplejerske på Rigshospitalet. Foto: Emil Agerskov

Han påpeger samtidig, at man er nødt til at lave nogle ofringer nu, hvis sygeplejerskerne skal fange politikernes opmærksomhed. Også selvom det er gennem ulovlige metoder.

- Hvis vi tog tilbage på arbejde, vil der ikke være noget incitament for politikerne til at gøre noget ved problemet, som stadig vil være der. Så vi bliver ved indtil, der bliver sat flere ressourcer af til sundhedssystemet, siger Luca Jonathan Pristed.

Talsmanden er dog ikke afvisende over for også at samarbejde med DSR på lovlig vis, som Helle Roland Dirksen foreslår.

- Jeg mener ikke, at der en lovlig måde at blive hørt på sådan som den danske model er nu. Alle de redskaber vi har haft, fungerer ikke mere, så derfor er vi begyndt på noget nyt. Jeg synes også, at vi skal gå sammen med DSR om lovlige tiltag, for vi er nødt til lægge pres på politikerne fra alle sider, siger Luca Jonathan Pristed.