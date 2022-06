Patientforeninger reagerer på ny amputationsskandale: 'Dybt bekymrende'

Ved du noget, eller har du selv haft et kritisabelt behandlingsforløb? Så kontakt journalisterne på MR@eb.dk eller cjd@eb.dk.

'En skandale' og 'dybt bekymrende'.

Det er meldingerne fra Marianne Palm, formand for Amputationsforeningen, og Morten Freil, direktør i Danske Patienter, ovenpå Ekstra Bladets afsløring af, at man i Region Sjælland amputerer langt flere ben end i andre regioner og ligeså mange som i Region Midtjylland, der tidligere har erkendt at have amputeret for mange.

Ikke overrasket

Marianne Palm er dog ikke overrasket.

- Det undrer mig ikke, fortæller formanden, som har en klar idé om, hvor der bør sættes ind.

- Noget af det handler om at være lydhør overfor patienterne, når de kommer ind med deres smerter, eller når de sidder derhjemme med sårsygeplejersker, som ikke har tid til at lytte, når patienterne udtrykker, at nu er det blevet meget værre.

Også hos Morten Freil vækker afsløringen bekymring.

- Med de foreløbige oplysninger er det her dybt bekymrende, og det haster med at komme til bunds, fordi vi risikerer, der er nogle, der bliver unødigt amputeret.

Han understreger, at det stadig mangler at blive klarlagt med sikkerhed, hvad den præcise årsag til den høje amputationsrate i Region Sjælland skyldes, og at han derfor er nødt til at tage det forbehold.

- Men det er klart, når vi får de her indikationer om, at der kan være noget galt, så skal man lynhurtigt reagere på det, siger Morten Freil.

- Det kalder i hvert fald på, at Region Sjælland kommer til bunds med det her og gør det meget, meget hurtigt.

En af dem, der mener, han kunne have beholdt begge sine ben, er Martin Luffe fra Sydsjælland. Den historie kan du læse her.