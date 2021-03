Patientforeninger: Yngre med sygdomme svigtes i ny vaccineplan

Sundhedsstyrelsens ændring af vaccinationsplanen, hvor der fremover primært skal prioriteres efter alder, deler vandene.

Både Diabetesforeningen og Gigtforeningen mener, at omlægningen 'svigter' yngre personer med sygdomme.

- Mange yngre med gigt- og bindevævssygdomme har isoleret sig selv længe. De har med længsel set frem til vaccinen i april med den vished, der lå i planen, om at sårbare patienter stod først i køen og skulle vaccineres før de raske.

- Det princip går man nu væk fra, og jeg synes, det er at svigte de unge med kronisk sygdom, siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen, i en skriftlig kommentar.

Hun får opbakning af Claus Richter, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

- Det er uforståeligt for rigtig mange med diabetes, der i mere end et år har fået at vide, at de er i øget risiko ved covid-19 og derfor skal passe ekstra meget på ikke at blive smittet. I dag får de så at vide, at den øgede risiko ikke havde betydning alligevel. Det vil gøre mange utrygge, siger Claus Richter i en skriftlig kommentar.

Også Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft, kritiserer, at 'vaccineudrulningen kommer til at være baseret på alder frem for på sårbarhed'.

Til gengæld møder ændringen af planen opbakning hos Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der på Twitter kalder beslutningen 'fornuftig'.

- Når patienter med særligt øget risiko er vaccineret, er alder den vigtigste risikofaktor. Og det er lettere at forstå og administrere efter, skriver PLO.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er ligeledes glade.

- Mistrivsel og ensomhed er et stort problem blandt unge lige nu. Fremrykningen af unge i vaccineplanen kan sætte skub under den genopretning, der skal til for at sikre, at vores unge generation igen kan trives, siger Chris Preuss, formand for DUF, i en pressemeddelelse.

Aldersprioriteringen vil ske til april. Ifølge Sundhedsstyrelsen er sårbare grupper vaccineret til den tid. Derfor 'giver det god mening' at justere målgrupperne, så vaccineudrulningen kan gå hurtigere, lyder det.

