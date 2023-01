Pave Frans leder begravelse af pave Benedikt

Til lyden af kimende kirkeklokker blev pave Benedikts trækiste torsdag båret ud fra Peterskirken og placeret ude på Peterspladsen, hvor mange tusinde mennesker er samlet for at deltage i hans begravelse.

Der udbrød spontane klapsalver fra folkemængden på pladsen som et udtryk for respekt for Benedikt, som var en helt for konservative grupper i den romersk-katolske kirke.

Pave Frans, som leder begravelsen, ankom til pladsen i en kørestol på grund af et dårligt knæ.

Op til torsdagens begravelse har omkring 200.000 mennesker over tre dage besøgt Peterskirken, hvor den tidligere pave har ligget på lit de parade.

Gejstlige fra hele verden - omkring 3700 præster - og enkelte statsoverhoveder og regeringsledere - heriblandt den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier og den tyske forbundskansler Olaf Scholz - deltager i begravelsen.

Det er helt usædvanligt, at det er Benedikts efterfølger, som leder begravelsesceremonien. Normalt er man pave til sin død.

Benedikt abdicerede overraskende som pave i 2013 af helbredsårsager, men han blev boende i et kloster i Vatikanet.

Han blev formelt kaldt pave emeritus Benedikt XVI efter sin abdicering.

Benedikt var tysker og hed Joseph Ratzinger fra fødslen.

I Tyskland vil kirkeklokkerne ringe klokken 11.00 til minde om den første tyske pave i 1000 år.

I Portugal er der erklæret national sørgedag torsdag, mens der vil blive flaget på halv stang på offentlige bygninger i Italien.

Benedikt var ekspave i længere tid, end han var pave. Han var også en pave, der delte katolikker med sine meget traditionelle værdier og blev kendt som mere tilbagetrukket og sky end sin populære forgænger.

Hans tid var også præget af en periode, hvor skandalesager omfattende seksuelt misbrug af børn fyldte i den katolske kirke.

Benedikt bliver begravet i krypten under kirkens gulv, hvor over 90 afdøde paver er begravet.