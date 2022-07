Pave Frans lufter muligheden for at træde tilbage

Pave Frans siger under flyveturen hjem fra en rundrejse i Canada, at tiden snart kan komme, hvor han på grund af sit helbred må overveje at træde tilbage.

Men det er ikke lige nu, lover han lørdag ifølge BBC.

- Det er ikke nogen katastrofe at skifte pave, det er ikke noget tabu, siger den 85-årige pave under et pressemøde i flyet, som han gennemfører siddende i en kørestol.

- Døren (til pensionering red.) er åben. Det er en normal mulighed. Men indtil i dag har jeg ikke banket på den dør.

- Jeg har ikke følt, at jeg behøvede at tænke over den. Men det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke om få dage vil begynde at overveje det.

Knæproblemer og alderen påvirker pave Frans i en grad, så han vil skrue ned for sine rejser.

- Jeg tror ikke, at jeg kan fortsætte med rejser i samme rytme som før.

- Men jeg vil prøve at fortsætte med at rejse for at være tæt på folk, fordi det er en måde at tjene kirken på, siger han.

I de seneste måneder har paven brugt kørestol, stok eller gangstativ, når han har bevæget sig rundt.

Det er første gang at den argentinskfødte pave har siddet ned under et pressemøde, siden han blev valgt som pave i 2013. Han været på 37 internationale rejser siden da.

At abdicere havde nærmest været utænkeligt, før pave emeritus Benedikt XVI i 2013 som den første pave i omkring 600 år trak sig fra embedet.

Pave Frans foretrækker ikke at få opereret sit knæ, fordi han før har oplevet langvarige bivirkninger fra anæstesi under en operation.

Paven har været i Canada for at undskylde på kirkens vegne over for de indfødte canadiere, som har oplevet overgreb.

Overgrebene fandt sted i årtier på canadiske kostskoler drevet af den katolske kirke.