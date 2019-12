Pave Frans: Slut med hemmeligheder om sexmisbrug

Det er nu muligt at give oplysninger om sager om seksuelt misbrug til de civile myndigheder

Der er ikke længere tavshedspligt i sager om sexmisbrug i den katolske kirke.

Det er Pave Frans, der har har ophævet en pavemæssig forordning om hemmelighedsfuldhed eller diskretion omkring sager om sexmisbrug.

Det skriver blandt andet CNN, at Vatikanet oplyser.

Der er tale om den strengeste form for hemmeligholdelse i den katolske kirke, den såkaldte 'pavemæssige hemmelighedsfuldhed', der nu ikke længere dækker over sager om misbrug. Reglen har til formål at forebygge læk af sensitive oplysninger, der kan skade den katolske kirke.

Nu hvor Vatikanets regler om tavshedspligt på området er ophævet, er det muligt for den katolske kirke at give dokumenter, der handler om seksuelt misbrug, til de civile myndigheder.

Det vil også være muligt for ofre for seksuelt misbrug at blive informeret om deres sager i Vatikanet.