Pave Frans undskylder for 'folkedrab'

Knap en uges bodsgang i Canada har givet pave Frans anledning til mere end en gang at undskylde for fortidens synder begået af den katolske kirke mod den oprindelige befolkning i Canada.

Flyveturen hjem til Rom blev ingen undtagelse, og her tog paven endelig et ord i sin mund, som flere har undret sig over, han ikke har brugt tidligere.

Flere mener nemlig, at de overgreb, den katolske kirke begik mod børn fra den oprindelige befolkning i kirkens skoler i Canada, bør betegnes som et folkedrab, og den erkendelse har paven nu gjort sig.

- Det er sandt, at jeg ikke har brugt ordet, fordi jeg ikke tænkte på det. Men jeg beskrev et folkedrab. Jeg undskyldte og bad om tilgivelse for disse aktiviteter, der var et folkedrab, svarede pave Frans til journalisten på flyet hjem fra sin bekendelsestur ifølge Reuters.

- Jeg har fordømt, at man har fjernet børn og forsøgt at ændre deres kultur, ændre deres traditioner, en befolkningsgruppe, en hel kultur, sagde han videre.

Undskyld, undskyld, undskyld

Inden for de seneste år er det kommet frem, at børn fra den oprindelige befolkning i skoler, som den romerske katolske kirke drev i perioden 1881 til 1996, blev misbrugt. De blev mishandlet, fjernet fra deres familier og udsat for seksuelle overgreb, lyder de hårde meldinger.

På sin tur har paven undskyldt på vegne af den katolske kirke, men det har ikke været nok. Flere mener nemlig, at der har været tale om et reelt folkedrab på den oprindelige befolkning begået af kirken.

En rapport udgivet i 2015 af Canadas Sandheds- og forsoningskommission, der undersøger og afslører tidligere forseelser begået af tidligere tiders regeringer i landet, afslører, at mere end 3000 elever menes at have mistet livet i skolesystemet som følge af mishandling, sygdomme og fejlernæring, og rapporten kalder det et 'kulturelt folkedrab' mod den oprindelige befolkning.

I takt med at man flere steder i Canada har fundet store gravpladser ved skolerne, der dengang blev drevet af den katolske kirke, er vreden taget til.

Der er tale om massegravpladser med flere hundrede umarkerede grave og i alle tilfældene har størstedelen af de døde været børn.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, pave Frans har undskyldt for et folkedrab. I 2017 bad han om tilgivelse for kirkens rolle i folkedrabet i Rwanda i midten af 90'erne.

Her blev omkring en million mennesker dræbt på de mest bestialske måder i et 100 dage langt folkedrab. I en efterfølgende sag ved FN's Internationale Krigsforbrydertribunal blev det afsløret, at den katolske kirke i mange år havde haft tætte, politiske bånd til hutu-styret. Det var en stor gruppe ekstremistiske hutuer, der stod bag folkedrabet mod særligt tutsierne.

Det er siden kommet frem, at flere præster og nonner tog del i drabene i Rwanda. Mange tusinder blev myrdet i kirkerne, hvor de søgte tilflugt.

I 2017 bad han så om tilgivelse på vegne af kirken og kirkens medlemmer for de 'synder og fejltagelser', der blev begået, hvoraf 'præster, religiøse mænd og kvinder underkastede sig had og vold og forrådte deres egen evangeliske mission', lød det i en pressemeddelelse fra Vatikanet.