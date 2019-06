Paven ændrer Fadervor: Satan skal have skylden

Paven har ændret en sætning i Fadervor, fordi han mente, at gud blev sat i et forkert lys

En opdatering af ældgamle religiøse bønner ser man ikke ofte.

Nu sker det dog alligevel. Paven har valgt at opdatere en sætning i fadervor, fordi han mener, at den i sin tid blev forkert oversat, og at den derfor sætter gud i et forkert lys. Det skriver flere medier, heriblandt engelske The Guardian.

Paven vil ændre sætningen 'led os ikke ind i fristelse', fordi det ifølge ham ikke er gud, som leder os til synd.

Det er derimod satan.

Sætningen kommer i fremtiden til at lyde; 'lad mig ikke falde for fristelse,' i de katolske tekster, og denne blev godkendt på en biskopkonference i Rom 22. maj.

Kontroversielt

Ændringen bliver dog ikke taget godt imod af alle. Ifølge The Guardian føler nogle katolikker, at paven er trådt ud over sin magt. Allerede i 2017 indikerede paven, at han støttede en ændring af verset, og også her blev han kritiseret.

Philip F. Lawler, redaktør hos Catholic World News, forklarede dengang til New York Times, at ændringen ikke er grundløs, men at hvis man rent faktisk gennemfører ændringen, vil det være meget rystende, fordi bønnen ligger så mange katolikker nær.

Franske katolikker gennemførte ændringen allerede tilbage i 2017, og mange forventede derfor, at det samme ville ske i Italien.

Kun katolikker

Det er kun i den katolske kirke, at man gennemfører ændringen af den gamle tekst. Derfor kommer det ikke til at berøre den anglikanske eller protestantiske kirke, som fortsat vil bruge den hidtidige oversættelse.

Ændringen bliver tilføjet i den tredje udgave af Messale Romano, som er samlingen af retningslinjerne for gudstjeneste i den romersk-katolske kirke.

I Danmark var der omkring 47.000 katolikker i 2017.