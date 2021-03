Paven: Djævlen udnytter pandemien

Palmesøndag er pave Frans gået på talerstolen i en næsten tom Peterskirke i Vatikanet. Det er andet år i træk, at paven holder sine påskegudstjenester uden den normalt enorme skare af mennesker, der flokkes til det lille land i Rom.

Her fortalte han, at djævlen lukrerer på pandemien.

- Djævlen udnytter krisen for at så mistillid, desperation og uenighed, sagde paven og tilføjede, at pandemien havde tilført fysisk, psykologisk og åndelig lidelse.

Det skriver Reuters.

Siden pave Frans blev valgt i 2013 har han flere gange gjort det klart, at han mener, at djævlen findes, og det er en fejl at betragte djævlen som en myte.

Omkring 120 til gudstjeneste

Gudstjenesten blev rykket til en af Peterskirkens mindre fløje, hvor omkring 120 deltagere med mundbind kunne høre paven tale om, at det var vigtigt at passe på de fattigste og svageste.

- Sidste år blev vi chokeret. I år er vi mere under pres, og den økonomiske krise er blevet tungere, sagde pave Frans, der som den eneste sammen med koret ikke bar mundbind.

Palmesøndag fejrer den dag, hvor evangelierne siger, at Jesus red ind i Jerusalem og blev hyldet af folket, for kun at blive korsfæstet fem dage senere.

Paven holder igen gudstjenester Skærtorsdag, Langfredag og lørdagen før Påskedag.